Dinamo – U Craiova 0-1 / Știința a luptat eroic și a obținut un succes URIAȘ în lupta pentru titlu

Universitatea Craiova a obținut o victorie de caracter pe Arena Națională împotriva lui Dinamo, scor 1-0, într-un meci tensionat și fragmentat decis de un gol marcat înainte de pauză și de o defensivă eroică în inferioritate numerică. Partida a fost marcată de conflicte, eliminări și momente controversate, într-un duel în care orgoliile au cântărit la fel de mult ca fotbalul.

Scandal, cartonașe și un gol super Etim

Dinamo și Craiova au propus un joc extrem de încâlcit în prima parte a meciului. Am văzut două echipe suferinde, cu un moral scăzut în urma ultimelor rezultate, dar care și-au dorit extrem de mult victoria. Dinamo a controlat începutul de meci, poate chiar 30 de minute, în timp ce paradele lui Isenko au ținut în „viața“ formația alb-albastră. Pe final de repriză am avut parte de o mulțime de evenimente. După un schimb de replici între Boateng și Alexandru Crețu, cel care era pe banca Universității, s-a iscat un scandal între jucătorii și staff-ul celor două echipe.

S-au liniștit apele cu câte un galben pentru cei doi „protagoniști“, iar jocul a continuat. La câteva secunde distanță, Știința a deschis scorul prin Etim, cel care a primit o pasă excelentă de la Baiaram și a finalizat tare, sub bara lui Epassy. Nu s-a încheiat aici repriza, pentru că am avut a doua serie de „bătaie generală“ în urma unei intervenții cu talpa a lui Bancu asupra lui Sivis. Acesta a văzut direct cartonașul roșu, iar spiritele s-au încins din nou. Eliminare a primit și antrenorul cu portarii al Craiovei, Daniel Tudor, în timp ce „galbenele“ au curs pe bandă rulantă. Au urmat și scandările rasiste din tribunele de pe Arena Națională cu direcție spre Ștefan Baiaram, cel care a fost scos de Romanchuk de pe gazon.

Craiova s-a retras, dar a rezistat eroic

La pauză am avut și schimbări. Isenko, accidentat, a fost înlocuit cu Popescu, în timp ce Baiaram a fost schimbatt de Florin Ștefan, Coelho neriscând un posibil cartonaș roșu și pentru „decarul“ Științei. Reamintim că acesta a părăsit nervos gazonul la pauză, fiind înjurat și apostrofat de către fanii gazdelor. Fiind în 10 oameni pe teren, Craiova a fost băgată în propria jumătate de către dinamoviști și s-a lăsat dominată. Totuși, alb-albaștrii au jucat perfect la offside, păcălindu-i în multe momente pe jucătorii gazdelor.

Universitatea s-a apărat eroic până la finalul meciului și abia dacă le-au lăsat spații dinamoviștilor. Cu excepția unei parade a lui Popescu la execuția lui Pop, Dinamo nu a reușit să pună mari probleme. Craiova a ratat și ea o ocazie uriașă prin Teles, cel care nu a profitat de o gafă uriașă a lui Epassy și a ratat dintr-o poziție ideală. După șase minute de prelungiri, Horațiu Feșnic a pus punct meciului, iar Craiova a bifat un succes uriaș pe Arena Națională.

