Răzvan Burleanu rămâne președintele FRF! A câștigat alegerile cu un scor incredibil

Începând cu ora 11:00, la Casa Fotbalului, a avut loc Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal, în cadrul căreia s-a votat și președintele forului care conduce fotbalul românesc. Răzvan Burleanu, cu 258 de voturi din 264, a fost reales în funcție, pentru a patra oară.

În cursa pentru postul de președinte au fost doi candidați: actualul șef, Răzvan Burleanu, și Ilie Drăgan, fondatorul și președintele clubului 3 Kids Sport. Cel din urmă a făcut o contestație la TAS, pentru a respinge candidatura lui Burleanu și a suspenda alegerile, acuzând că acesta încalcă regulamentul care prevede doar trei mandate. TAS a respins inițial reclamația acestuia, iar alegerile au avut loc așa cum au fost stabilite, urmând ca ulterior rezultatul lor să fie analizat la Laussane.

„Vă mulțumesc mult pentru toată susținerea și încrederea. Acest vot arată disponibilitatea fiecăruia în modul în care vrem să construim viitorul în anii următori și să ne atingem obiectivele strategice. Doar prin această cooperare vom putea să ne atingem obiectivele.

În ceea ce privește procedura de alegeri, această distracție nu era inclusă pe agendă. Mulțumesc celor care mi-au scris, nu am putut să răspund tuturor. Am citit un singur mesaj, de la soția mea. Fetița mea de 6 ani a întrebat: „Cine e măscăriciul acesta?”, Vreau să mergem mai departe“, a spus Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu conduce Federația Română de Fotbal din 5 martie 2014, atunci când a câștigat alegerile pentru președinție în dauna celorlalți trei candidați: Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian și Sorin Răducanu. La momentul respectiv, el avea 29 de ani și devenea cel mai tânăr președinte al FRF.

Cine este Răzvan Burleanu, fostul și actualul președinte al FRF

Răzvan Burleanu s-a născut la 1 iulie 1984, la Bacău. Este fiul unui fost fotbalist al echipelor FCM Bacău și Ceahlăul Piatra Neamț, Gheorghe Burleanu, acesta având peste 300 de meciuri în primul eșalon.

La vârsta de șapte ani s-a înscris la Centrul de copii și juniori al lui FCM Bacău, participând apoi la selecțiile pentru echipele reprezentative de juniori.

De la 14 ani a urmat cursurile Școlii de Arbitri, fiind arbitru până la 19 ani. A urmat cursurile Colegiului Național ‘Gheorghe Vrânceanu’ din Bacău și Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București. La SNSPA a obținut un masterat, iar la Universitatea Națională de Apărare Carol I a urmat cursuri de specializare în domeniul politicilor și strategiilor de securitate. A obținut doctoratul, la SNSPA, în domeniul schimbărilor organizaționale produse în România ca urmare a proceselor instituționale de europenizare.

A lucrat succesiv la: Primăria municipiului Bacău, Parlamentul României – Comisia juridică, Autoritatea Electorală Permanentă, Administrația Prezidențială – Departamentul pentru minorități naționale.

A fost președintele Federației Române de Minifotbal (2012-2014), pe care a fondat-o. În 2012, a pus, la Praga, alături de alți reprezentanți ai minifotbalului din Europa, bazele Federației Europene de Minifotbal, fiind votat în unanimitate președinte al acesteia, mandat pe care l-a deținut până în ianuarie 2017. În 2013, la Birmingham, în Marea Britanie, împreună cu ceilalți președinți ai forurilor continentale din întreaga lume și cu alți oficiali din minifotbal, a pus bazele Federației Internaționale de Minifotbal.

