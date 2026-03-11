Răzvan Burleanu: „Suntem încrezători că, împreună cu Mircea Lucescu, ne putem îndeplini visul!“

Naționala României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecționerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare și finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, că este foarte încrezător că împreună cu Mircea Lucescu se poate îndeplini visul echipei naționale a României de a reveni la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani.

„Domnul Mircea Lucescu se simte foarte bine, astfel încât suntem foarte încrezători că în această perioadă a avut toată energia necesară pentru a pregăti acest prim meci cu Turcia pentru a ne îndeplini visul de a reveni la o Cupă Mondială după 28 de ani. Avem toată încrederea în domnului Lucescu, în abilitățile sale, în capacitatea sa de a gestiona acest moment de altfel foarte provocator pentru noi ca țară.

Pentru că ne despart 28 de ani de la ultima participare. Și suntem foarte încrezători că putem să ne îndeplinim obiectivul cu domnul Lucescu și că jucătorii acestei generații vor reuși să îi facă din nou mândri pe români de naționala lor, așa cum au făcut-o în ultimii ani“, a afirmat Burleanu.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, care s-a confruntat cu probleme medicale în ultima perioadă, va conduce prima reprezentativă la meciul cu Turcia, precum și la următorul din play-off-ul Cupei Mondiale 2026 în cazul calificării, a anunțat FRF la 21 februarie.

