Filipe Coelho, dezamăgit de deciziile din fotbalul românesc: „Nu este corect deloc!“

Filipe Coelho, tehnicianul oltenilor, a reacționat în urma remizei din Giulești. Tehnicianul portughez nu a stat pe bancă la această partidă din cauza faptului că a intrat pe teren în urmă cu trei zile pentru a sărbători calificarea obținută în semifinalele Cupei României Betano, scor 3-1.

Extrem de dezamăgit, Coelho a precizat că alți antrenori s-au manifestat asemănător în trecut, însă nu au fost suspendați.

„Am vorbit deja despre suspendare și nimic nu s-a schimbat. Așa s-a decis. Pentru mine nu este corect deloc, pentru că, așa cum am spus, am văzut cu ochii mei același lucru pe care l-am făcut și eu la alți antrenori, dar a fost un tratament diferit. Asta este clar pentru toată lumea. Trebuie însă să învăț din asta și să mă adaptez acestor lucruri.

Nu este important acum, asta este. Am un staff tehnic, iar pentru mine este bine să fiu pe bancă, dar cel mai important lucru este felul în care putem pregăti meciul cu adversarul și să lucrăm la asta. E minunat să poţi fi pe bancă, să pot să mă bucur de acest lucru, dar unii oameni cred că nu merit“, a declarat Filipe Coelho.

Coelho: „Îmi iubesc jucătorii!“

Despre meci, Coelho și-a felicitat jucătorii pentru efort, dar s-a arătat nemulţumit de golul primit. De asemenea, acesta s-a arătat încântat de lotul pe care-l are la Craiova.

„Vom merge la Craiova și acesta este cel mai important lucru. A fost o săptămână grea, cu 90 de minute, apoi 120 (în Cupă, cu CFR), iar acum este timpul să ne recuperăm. După aceea vom vedea ce urmează, nu va fi ușor, dar vom încerca. Luăm fiecare meci în parte și vom vedea.

Este fotbal. Nu am fost fericit pentru că am primit gol, dar acest lucru face parte din fotbal. Trebuie să analizez de ce am primit acest gol, să verificăm și să vedem în viitor ce putem învăța și cum putem corecta aceste probleme. Dar și adversarul a jucat bine, îl respectăm. Am soluții. De când am venit aici, tot ceea ce fac este să găsesc soluții la multe lucruri. Cea mai ușoară parte este legată de jucători, pentru că am un grup foarte bun, persoane foarte bune, iar acest lucru mă face mândru de ceea ce sunt ei și de felul în care se antrenează. Îmi iubesc jucătorii“, a adăugat tehnicianul lusitan.

