Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat astăzi echipa etapei a 26-a din Superligă. Universitatea Craiova a remizat pe „Arena Națională“ cu Dinamo, scor 1-1, dar şi în aceste condiţii un jucător a fost luat în calcul pentru formula ideală. Cum Carlos Mora a driblat nu mai puțin de cinci jucători în faza premergătoare golului Științei, reprezentanții LPF-ului l-au inclus în echipa etapei.

PORTAR

Eduard Pap (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A avut șase intervenții prin care a ținut neatinsă plasa porții ciucanilor.

FUNDAŞI

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – Introdus pe teren pentru ultima jumătate de oră, s-a dovedit a fi o mutare inspirată, asta deoarece a contribuit decisiv la faza golului egalizator reușit de olteni.

Sheriff Sinyan (CFR 1907 Cluj) – A fost ca o stâncă în duelurile cu adversarii. Este un pilon fix în sistemul gândit de Daniel Pancu.

Paul Papp (Petrolul Ploiești) – Veteranul prahovenilor a fost la înălțime! Pe lângă evoluția din defensivă, a marcat un gol.

Mario Camora (CFR 1907 Cluj) – Căpitanul echipei a înscris în derby, golul său făcând diferența la final. Este cel mai în vârstă marcator din acest sezon.

MIJLOCAŞI

Anderson Ceara (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – Două execuții magice! A ajuns la cinci goluri, toate din afara careului mare.

Damjan Ðokovic (CFR 1907 Cluj) – Aflat la meciul cu numărul 200 în principala competiție internă din România, a deschis scorul în derby-ul Clujului.

Florin Tănase (FCSB) – A făcut un meci perfect: a înscris un gol și a oferit trei pase decisive!

ATACANŢI

Adel Bettaieb (FC Argeș) – Grație dublei lui, piteștenii au mai făcut un pas mare spre calificarea în play-off.

Daniel Bîrligea (FCSB) – A fost în zi mare! A punctat de două ori și a pus multă presiune pe adversari.

Jayson Papeau (Unirea Slobozia) – A înscris de două ori și a adus Unirii prima victorie în SuperLigă pe arena din Slobozia.

ANTRENORUL ETAPEI

Elias Charalambous (FCSB – FOTO) – Roș-albaștrii s-au impus categoric la Galați, unde au practicat unul dintre cele mai bune jocuri din ediția actuală de campionat.

Citește și: Filipe Coelho a răbufnit după Dinamo – U Craiova 1-1: „Sunt mereu întrebat de titlu, titlu, titlu!“



