Mircea Lucescu a fost internat din nou

La începutul acestui an, Mircea Lucescu s-a îmbolnăvit de gripă și au apărut complicații. Selecționerul a stat mai multe zile în spital și a fost externat, dar, luni, 2 februarie, a fost internat din nou, transmite golazo.ro. Poate fi luată în calcul inclusiv varianta unui alt selecționer pentru barajul de calificare cu Turcia pentru Campionatul Mondial de fotbal din vara acestui an.

În vârstă de 80 de ani, Mircea Lucescu este internat în prezent la Spitalul Universitar din București și are nevoie de tratament pentru o problemă cronică.

În cadrul FRF a fost activat un „plan roșu”

Sursa citată vorbește despre faptul că în cadrul FRF a fost activat un „plan roșu” și că oficialii de la Casa Fotbalului iau în considerare inclusiv o variantă de rezervă: aducerea unui alt selecționer pentru meciul de baraj cu Turcia din data de 26 martie.

Starea actuală de sănătate a lui Mircea Lucescu este considerată „îngrijorătoare și gravă”, conform unor surse medicale consultate de sursa citată.

La începutul lui 2026, a fost internat din nou, după o gripă severă cu febră ridicată

Problemele lui „Il Luce” nu sunt recente. La finalul anului trecut, după încheierea preliminariilor, tehnicianul a acuzat dificultăți cardiace, motiv pentru care a evitat deplasarea la tragerea la sorți a grupelor Mondialului, la Washington. Ulterior, la începutul lui 2026, a fost internat din nou, după o gripă severă cu febră ridicată, care nu a cedat la tratament. Investigațiile au indicat o infecție puternică urmată de insuficiență cardio-respiratorie.

Meciul cu Turcia va avea loc în deplasare, la Istanbul, în data de 26 martie 2026.

Dacă tricolorii vor trece de Calhanoglu și compania, atunci va urma o finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo (pe 31 martie) pentru a ajunge la CM din SUA, Mexic și Canada.