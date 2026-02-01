Tudor Băluță, degerat la flash-interviu: „Încă tremur un pic!“

Farul a trecut la scor de Universitatea Craiova, scor 4-1. „Marinarii” au înscris de 3 ori în primele 31 de minute, prin Ișfan (6), Vînă (25) și Maftei (31), dar Etim a reușit să reducă din diferență în minutul 75. Denis Alibec a stabilit scorul final în minutul 87, cu Tudor Băluță în poartă, după ce Isenko a fost eliminat.

Tudor Băluță a apărut la flash-interviu și a transmis că rezultatul este unul drastic în condițiile în care Universitatea Craiova a ratat mai multe ocazii importante de a marca.

„Meciul per total a fost unul rău pentru noi… Cred că am controlat meciul mai mult sau mai puțin. Am avut ocazii mai multe în prima repriză decât în a doua. Ne-am făcut meciul greu singuri. Au marcat pe greșelile noastre. Nu ne rămâne decât să eliminăm astfel de momente la meciurile următoare și să încercăm să facem un meci mai bun săptămâna viitoare.

Mi s-a părut că am avut ocazii super multe, puteam și noi să marcăm câteva goluri în prima repriză. Nu cred că au făcut ei ceva ce nu ne așteptam. Din păcate, e un rezultat dureros. Asta e. Nu contează asta. Voiam oricum să câștigăm meciul.

O înfrângere nu te mulțumește, e supărătoare indiferent de rezultatele celorlalte echipe. Am pierdut, ce să facem… Luăm lucrurile cum sunt și mergem mai departe. Încă tremur un pic. În teren era mai bine că te mișcai, dar în poartă nu mai puteam. Tremur și acum”, a spus Băluță.

Citește și: Farul – U Craiova 4-1 / Filipe Coelho: „Au fost mai eficienți decât noi!“



