2.9 C
Craiova
sâmbătă, 31 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisElena Rybakina, campioană în Australia după un meci „nebun“ cu Sabalenka

Elena Rybakina, campioană în Australia după un meci „nebun“ cu Sabalenka

De Tiberiu Cocora

Elena Rybakina, numărul 5 mondial, a cucerit în premieră trofeul la Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi, 6-4, 4-6, 6-4, pe belarusa Aryna Sabalenka, liderul clasamentului WTA, în finala disputată sâmbătă la Melbourne Park.

Rybakina, în vârstă de 26 de ani, a obținut victoria după două ore și 18 minute de joc, trecându-și în palmares al doilea titlu de Mare Șlem, după cel obținut în 2022 la Wimbledon, și al 12-lea de la debutul său în circuitul profesionist, în 2014.

Ea a avut o revenire spectaculoasă în setul decisiv, în care adversara sa a condus cu 3-0 la game-uri, reușind să-l câștige în final cu 6-4 și să intre astfel în posesia trofeului. Reprezentanta Kazahstanului și-a luat cu această ocazie revanșa în fața Arynei Sabalenka, după înfrângerea suferită în finala de la Australian Open 2023.

Sabalenka (27 de ani) a disputat sâmbătă a patra sa finală consecutivă la Melbourne Park, unde a triumfat în 2023 și 2024. Ea mai cucerit alte două trofee de Mare Slem la US Open, în 2024 și 2025.

Citește și: Alcaraz, în finala AO după cea mai lungă semifinală din istoria turneului

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA