Elena Rybakina, campioană în Australia după un meci „nebun“ cu Sabalenka

Elena Rybakina, numărul 5 mondial, a cucerit în premieră trofeul la Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi, 6-4, 4-6, 6-4, pe belarusa Aryna Sabalenka, liderul clasamentului WTA, în finala disputată sâmbătă la Melbourne Park.

Rybakina, în vârstă de 26 de ani, a obținut victoria după două ore și 18 minute de joc, trecându-și în palmares al doilea titlu de Mare Șlem, după cel obținut în 2022 la Wimbledon, și al 12-lea de la debutul său în circuitul profesionist, în 2014.

Ea a avut o revenire spectaculoasă în setul decisiv, în care adversara sa a condus cu 3-0 la game-uri, reușind să-l câștige în final cu 6-4 și să intre astfel în posesia trofeului. Reprezentanta Kazahstanului și-a luat cu această ocazie revanșa în fața Arynei Sabalenka, după înfrângerea suferită în finala de la Australian Open 2023.

Sabalenka (27 de ani) a disputat sâmbătă a patra sa finală consecutivă la Melbourne Park, unde a triumfat în 2023 și 2024. Ea mai cucerit alte două trofee de Mare Slem la US Open, în 2024 și 2025.

