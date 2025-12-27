U Craiova și-a stabilit amicalele iernii. Echipe din Turcia și Germania pentru liderul din Superligă

Universitatea Craiova va începe anul în forță, cu un cantonament de iarnă în Antalya, acolo unde alb-albaștrii se vor pregăti timp de 10 zile pentru reluarea competițiilor oficiale. Alb-albaștrii și-au stabilit și două amicale interesante, cu echipe din Turcia și Germania.

Delegația Științei va pleca spre Turcia pe 2 ianuarie, de pe Aeroportul Internațional Craiova, urmând să fie cazată la Hotelul Regnum Carya, una dintre locațiile preferate de cluburile europene pentru pregătirea de iarnă.

Vor avea loc, de asemenea, chiar și două partide amicale. Primul test este programat pe 7 ianuarie, împotriva formației Konyaspor, echipă din prima ligă a Turciei (locul 13). Al doilea meci de verificare va avea loc pe 10 ianuarie, contra celor de la VfB Stuttgart II, o reprezentantă a Germaniei din liga a 3-a (locul 10).

Echipa antrenată de portughezul Filipe Sousa va juca primul său meci oficial din 2026 pe 19 ianuarie, în deplasare, cu Petrolul Ploieşti, în etapa a 22-a a Superligii.

Oltenii au încheiat 2025 cu o victorie categorică, scor 5-0, cu Csikszereda. Trupa din Bănie a terminat anul cu 40 de puncte, având un avans de un punct față de Rapid.

