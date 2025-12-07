Filipe Coelho știe cum poate câștiga U Craiova meciul cu CFR: „Detaliile pot face diferența!“

Filipe Coelho, tehnicianul Universității Craiova, a prefațat partida din runda a 19-a a Superligii, pe care alb-albaștrii o joacă duminică seară, pe teren propriu, contra celor de la CFR Cluj.

Înaintea acestei partide, Coelho a avertizat că meciul va fi dificil în fața unei echipe cu jucători buni, chiar dacă gruparea din Gruia nu traversează cea mai bună formă. De asemenea, acesta a vorbit și despre inițiativa pregătită pentru acest meci, aceea de a fi aduse încălțăminte și jucării copiilor nevoiași din Oltenia.

„Va fi un meci dificil, împotriva unei echipe bune, cu jucători buni și cu un antrenor bun. Așa că va fi, cu siguranță, dificil. CFR are o echipă cu jucători capabili să echilibreze jocul. Trebuie să fim pregătiți, pentru că au calitate. Trebuie să ne pregătim, să fim concentrați, pentru că detaliile pot face diferența. Pentru mine, este unul dintre cele mai frumoase lucruri în fotbal să poți juca cu stadionul plin. Ar fi bine ca stadionul să fie plin și bineînțeles suntem mai puternici alături de suporterii noștri. Așa că sper să avem un stadion plin.

Fotbalul este important, dar există lucruri mult mai importante decât fotbalul. Iar în acest caz, cred că această campanie este uimitoare. Trebuie să îi ajutăm pe toți copiii din România. Ar fi bine dacă am putea ajuta pe toată lumea. Sper ca oamenii să poată aduce câteva jucării și alte lucruri, astfel încât copiii să aibă un Crăciun mai frumos împreună cu familiile lor și să primească și câteva cadouri”, a spus Filipe Coelho

