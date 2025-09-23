Eugen Neagoe, prezentat oficial la Petrolul! Care este obiectivul tehnicianului

După plecarea lui Liviu Ciobotariu de la echipă, Eugen Neagoe (58 de ani) a fost numit marți dimineață noul tehnician al celor de la Petrolul Ploiești. Va debuta sâmbătă, pe „Ilie Oană”, cu Rapid.

Anunțul instalării în funcție a fost făcut de oficialii prahoveni, Neagoe semnând o înțelegere valabilă până la finalul acestei stagiuni, cu drept de prelungire dacă ploieștenii vor continua pe prima scenă a fotbalului românesc și în viitorul sezon.

„Bun venit, Eugen Neagoe!“

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre. Experimentatul tehnician a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în situația în care FC Petrolul Ploiești își va păstra locul în primul eșalon. Eugen Neagoe (58 ani) are în spate peste două decenii de antrenorat, începându-și cariera la echipa la care s-a consacrat și ca jucător, Universitatea Craiova.

Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iași, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo București, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, CS U Craiova, FC Argeș și Gloria Buzău, iar în perioada 2011-2014 a făcut parte din stafful lui Victor Pițurcă, la echipa națională a României. Noul antrenor principal al „lupilor” va fi secondat de către Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurențiu Marinescu și George Manea, și va debuta, sâmbătă, pe banca Petrolului, în meciul cu Rapid București, ce se va disputa pe „Ilie Oană”, de la ora 20.30. Bun venit, Eugen Neagoe!”, au anunțat oficialii celor de la Petrolul.

Eugen Neagoe a fost liber de contract din martie 2025, după despărțirea de Gloria Buzău. Pe banca buzoienilor, retrogradați la finele sezonului trecut, „Geană”, a adunat 21 de partide și a avut o medie de doar 0,71 puncte câștigate / meci, pierzând 14 dintre aceste dueluri.

