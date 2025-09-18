Inter, Bayern, PSG şi Liverpool, performerele serii în Liga Campionilor

Cea de-a doua seară de Liga Campionilor a propus meciuri tari, disputate, în care echipele cu renume din Europa s-au duelat între ele pentru supremaţie. Bayern nu i-a dat prea multe şanse lui Chelsea, în Germania, iar PSG a „zdrobit-o“ pe Atalanta. Liverpool şi-a asigurat o victorie dramatică în minutele de prelungire, în timp ce Interul lui Cristi Chivu şi-a demonstrat valoarea la Amsterdam.

Chivu şi Inter au debutat cu dreptul în Liga Campionilor

Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu, a învins-o în deplasare pe Ajax, scor 2-0, la primul meci pentru tehnicianul român ca antrenor în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.

Italienii au dat lovitura la Amsterdam chiar înainte de pauză. Același Marcus Thuram a trimis cu capul în poarta lui Jaros, în urma cornerului executat de Calhanoglu (42). Finalista Ligii Campionilor a rezolvat ecuația partidei încă din startul actului secund. Mai întâi, Calhanoglu a expediat un șut periculos, respins de apărarea lui Ajax, pentru ca Thuram să realizeze „dubla” la următoarea fază, în minutul 47.

Ajax: Jaros – Gaaei, Itakura (84, Sutalo), Baas, Wijndal – Regeer (76, Gloukh), Taylor (63, McConnell) – Edvardsen, Klaassen, Godts (76, Moro) – Weghorst (63, Dolberg). Antrenor: John Heitinga.

Inter: Sommer – Akanji, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella (79, Zielinski), Calhanoglu (86, Sucic), Mkhitaryan (69, Frattesi), Dimarco (79, Augusto) – Thuram (86, Bonny), Esposito. Antrenor: Cristi Chivu.

„Am dat dovadă de multă maturitate, este întotdeauna important să începi cu dreptul în noul format. Mi-a plăcut maturitatea, am petrecut cea mai mare parte a meciului în jumătatea lor de teren. E Inter, echipă cu experiență, caracter și dorința de a-și reveni după recenta perioadă de declin. Fac tot ce pot să strălucească, băieții sunt cu adevărat excepționali“, a spus Cristi Chivu, la finele meciului.

Bayern, net superioară lui Chelsea pe „Allianz“

Bayern Munchen a învins-o pe Chelsea cu scorul de 3-1, într-un meci în care i-a lăsat pe londonezi să spere, dar până în momentul în care și-a arătat clasa superioară.

Gazdele de pe Allianz au punctat pentru prima dată în minutul 20 cu ajutorul lui Chalobach, cel care şi-a trecut în cont un autogol. Kane a făcut 2-0 în minutul 27, dintr-un penaly, înainte ca londonezii să reducă din diferenţă prin Palmer (29). În partea secundă, Harry Kane a risipit orice emoţie şi a închis meciul cu golul din minutul 63.

Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah (46, Kim), Stanisic (51, Boey) – Kimmich, Pavlovic (64, Goretzka) – Olise, Gnabry (90+1, Bischof), Luis Diaz – Kane (90+1, Jackson). Antrenor: Vincent Kompany.

Chelsea: Sanchez – Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – R. James (68, Santos), Caicedo – Neto (68, Garnacho), E. Fernandez (81, Estevao), Palmer – Joao Pedro. Antrenor: Enzo Maresca.

PSG, demonstraţie de forţă

PSG nu le-a dat nicio șansă celor de la Atalanta. Campioana Europei s-a impus fără emoții cu scorul de 4-0, în prima rundă a noului sezon de Ligă.

Reuşitele campioanei Europei au venit din partea lui Marquinhos (3), Kvaratskhelia (39), Mendes (51) şi Ramos (90+1).

PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (75, Zabarnyi) – Joao Neves (58, Ramos), Vitinha, Fabian Ruiz (55, Zaire-Emery) – Kvaratskhelia (75, Mbaye), Mayulu (51, Lee Kang-in), Barcola. Antrenor: Luis Enrique.

Atalanta: Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti (75, Scalvini) – Bellanova, Musah (75, Brescianini), De Roon, Bernasconi – Pasalic – De Ketelaere (46, Samardzic), Maldini (46, Krstovic). Antrenor: Ivan Juric.

Liverpool a dat lovitura în prelungiri

Liverpool a câștigat dramatic în fața celor de la Atletico Madrid, scor 3-2, în prima etapă din grupele Ligii Campionilor prin golul marcat în prelungiri de căpitanul Virgil van Dijk.

„Cormoranii” au lovit rapid prin Robertson (min. 4) și Salah (min. 6), dar „dubla” lui Marcos Llorente a adus liniștea pentru câteva minute pe Anfield. Căpitanul van Dijk a dat lovitura în prelungirile partidei și a adus victoria.

Liverpool: Alisson – Frimpong (58, Bradley), Konate, van Dijk, Roberson (86, Kerkez) – Gravenberch, Wirtz (74, Ngumoha), Szoboszlai – Salah, Isak (58, Ekitike), Gakpo (58, Mac Allister). Antrenor: Arne Slot.

Atletico Madrid: Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan – Simeone, Barrios, Gallagher (61, Molina), N. Gonzalez (76, Pubill) – Griezmann (61, Sorloth), Raspadori (52, Koke). Antrenor: Diego Simeone.

Remize la Pireu şi Praga

Olympiakos a remizat cu Pafos, scor 0-0 și Slavia Praga a fost întoarsă de Bodo/ Glimt de la 2-0, scor 2-2. Vlad Dragomir a fost titular pentru Pafos în duelul cu Olympiakos, partidă arbitrată de românul Istvan Kovacs. Slavia Praga – Bodo/Glimt l-a avut la centru pe Marian Barbu, delegat în premieră în Liga Campionilor.

Olympiakos s-a chinuit în fața celor de la Pafos sub privirile lui Istvan Kovacs. Nu s-a marcat niciun gol la Pireu până la final, dar Istvan a avut ceva de lucru. Acesta i-a arătat cartonașul roșu lui Bruno în minutul 26, lăsând echipa cipriotă în inferioritate numerică. Kovacs a mai arătat un roșu, în minutul 69 lui Taremi, jucătorul celor de la Olympiakos. După ce a fost chemat la VAR, românul a anulat decizia și i-a arătat doar galbenul.

Olympiakos: Paschalakis – Rodinei (61, Costinha), Retsos, Pirola (75, Biancone), Ortega – Garcia (46, Mouzakitis), Hezze – Strefezza (46, Taremi), Chiquinho, Podence – El Kaabi. Antrenor: Mendilibar.

Pafos: Michael – David Luiz (33, Pileas), Luckaseen, Goldar – Bruno, Dragomir (85, Anderson Silva), Sunjic, Pepe, Correia (76, Langa) – Dimata (33, Orsic), Jaja (76, Sema). Antrenor: Carcedo.

Slavia Praga a remizat cu Bodo/Glimt, scor 2-2. Marian Barbu, arbitru român aflat în premieră la centru în Liga Campionilor, a fost de două ori chemat la VAR. În primă instanță le-a refuzat un penalty cehilor, la 1-0 pentru Slavia. În minutul 54 Marian Barbu a dictat penalty pentru Bodo/Glimt, dar norvegienii au irosit șansa, Hogh executând imprecis. Mbodji a făcut „dubla în minutul 74, iar peste doar 4 minute Bodo a punctat prin Bassi. Bodo/Glimt a salvat un punct în minutul 90 prin golul lui Fet.

Slavia Praga: Stanek – Zima, Holes (18, Choaloupek), Mbodji (77, Hashioka) – Doudera, Sadilek (90+9, Cham), Provod, Zafeiris, Dorley – Kusej, Chory (77, Chytil). Antrenor: Trpisovsky.

Bodo/Glimt: Haikin – Aleesami (85, Nielsen), Gundersen (65, Riisnaes), Bjortuft, Sjovold – Evjen, Berg, Auklend (74, Fet) – Hauge, Hogh (74, Helmersen), Jorgensen (46, Bassi). Antrenor: Knutsen.

