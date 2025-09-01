Inter a suferit, duminică seară, pe teren propriu, prima înfrângere din noul sezon de Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a fost învinsă de Udinese, formație la care este legitimat portarul Răzvan Sava, cu scorul de 1-2.

Denzel Dumfries a deschis scorul, în minutul 17. Oaspeții au primit o lovitură de la 11 metri în urma unui henț în careu al lui Dumfries, iar Keinan Davis a transformat penalty-ul în minutul 29. Ulterior, în minutul 40, Arthur Atta și-a dus echipa în avantaj după ce a primit mingea la marginea careului de la Davis și a șutat-o cu efect în dreapta porții.

În urma acestui rezultat, echipa lui Chivu a coborât pe locul 6 în clasamentul din Serie A, cu 3 puncte, fiind depășită de Udinese, care a acumulat 4 puncte și a ajuns pe cea de-a cincea poziție a ierarhiei.

Chivu: „Trebuie să găsim echipa potrivită!“

La finalul partidei, Cristi Chivu a vorbit pe larg despre eșecul suferit de echipa sa.

„Jocul mergea bine, dar nu am fost fluizi și nu am putut găsi soluțiile potrivite. După penalty-ul lor, ne-am pierdut calmul și toată motivația. Se vedea că ne chinuiam. În a doua repriză, am văzut mai multă dorință, determinare în joc. Adesea, chiar și calmul a dispărut pe măsură ce timpul trecea. La ocaziile pe care le-am avut în careu, nu am reușit să marcăm.

La pauză am cerut mai mult calm, să ne mișcăm mai mult și să plimbăm mai mult mingea, să jucăm mai vertical, să creăm superioritate cu fundașii laterali, pentru că adversarii erau cei care aveau un tempo în plus. Apoi am introdus patru atacanți, Pio, ca profil, ca să fructificăm centrările… dar Kristensen și Solet au făcut un meci grozav. Sunt momente pe care trebuie să înveți să le gestionezi. Când poți face ce e bine, o faci, dar trebuie să înveți și să faci ce este murdar. Nu ne-am îmbunătățit după prima etapă și nu suntem mai răi nici după a doua. Inter e un șantier deschis. Trebuie să găsim echipa potrivită și să muncim din greu, campionatul e lung”, a spus Chivu, la DAZN.

Inter: Sommer – Pavard, Acerbi (83, Bonny), Bastoni – Dumfries, Barella (83, Zielinski), Calhanoglu (68, Esposito), Sucic (62, Mkhtaryan), Dimarco (83, Carlos Augusto) – Thuram, L. Martinez. Antrenor: Cristi Chivu.

Udinese: Sava – Bertola, Kristensen, Solet – Ehizibue (80, Modesto), Atta, Karlstrom, Piotrowski (70, Zarraga), Zemura – Davis (70, Ekkelkamp), Bayo (63, Buksa). Antrenor: Kosta Runjaic.

„Îmi asum responsabilitatea!“

„Trebuie să redescoperim entuziasmul pe care l-am avut acum câteva săptămâni. Nu am reușit să recuperăm mingea și să încercăm să ne creăm superioritate. Nu am început bine, dar eram în avantaj, apoi am devenit prea încordați și frenetici, iar asta ne-a făcut să ne pierdem calmul și să ne angajăm în unele provocări. Am fost conduși la pauză, apoi în a doua repriză, cu furie și claritate, am reușit să creăm ceva, dar nu suficient pentru a marca.

Am exagerat cu bâjbâielile din atac. Am încercat tot ce am putut cu jucători obișnuiți să marcheze goluri. Din păcate, nu am reușit. Nu avem timp să ținem șantierul deschis. E adevărat că este doar a doua etapă, dar așteptările sunt mari. De această dată poate că nu am reușit să transmit calm și motivație, îmi asum responsabilitatea. Dar drumul este întotdeauna același, suntem Inter și așteptările sunt foarte mari“, a mai spus Cristi Chivu.

