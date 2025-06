Euro U19 | Andrea Colombo, centralul semifinalei România – Olanda

Naţionala under 19 a României va întâlni luni, de la ora 21.00 (Pro TV), pe stadionul „Giuleşti“ (sold out), echipa similară a Olandei, aceasta fiind cea de-a doua semifinală a Campionatului European Under 19, găzduit de ţara noastră.

Trebuie menţionat faptul că pe lângă calificarea în premieră în penultimul act al competiției la Euro U19, naționala României a devenit prima țară-gazdă, după Grecia în 2015, care ajunge în această fază. În plus, este primul lot al României din 2019 până în prezent care se califică în careul de ași al unui Campionat European, după reprezentativa de tineret la Euro U21 2019 din Italia și San Marino.

Semifinala România – Olanda îl va avea la centru pe italianul Andrea Colombo. Acesta ne-a arbitrat și în ultimul meci din grupa A, cu Danemarca, câștigat de România cu 3-0. La cele două linii vor fi asistenţii Giuseppe Perrotti (Italia) și Michael Obritzberger (Austria). Cel de-al patrulea oficial a fost numit Antoni Bandić (Bosnia & Herțegovina).

Prima semifinală va fi arbitrată de un belgian

Celalată semifinală, care se va disputa de la ora 18.00 (Pro Arena), va opune selecţionatele Germaniei şi Spaniei. Acest duel se va juca pe stadionul „Arcul de Triumf“ din Bucureşti şi îl va avea „central“ pe Lothar D’hondt (Belgia). Asistenţi vor fi Romain Devillers (Belgia) şi Christopher Campbell (Irlanda), iar „rezervă“ Rob Hennessy (Irlanda).

