Euro U19 | Tricolorii, în extaz după calificarea în semifinale

Selecționata României s-a calificat în premieră în semifinalele unui Campionat European Under-19, cel găzduit de țara noastră, după ce a învins echipa Danemarcei cu scorul de 3-0 (1-0), joi seară, pe Stadionul „Arcul de Triumf“ din București.

România își cunoaște deja adversara din semifinale, care va fi Olanda. Este virtuala câștigătoare a Grupei B, înaintea ultimelor meciuri, de vineri seară, Norvegia – Germania și Olanda – Anglia.

Semifinala cu Olanda va avea loc luni, de la ora 21.00, pe Stadionul „Giulești“.

Ion Marin: „Sper să fie un bun exemplu pentru viitoarele generații“

Selecționerul României U19, Ion Marin, a afirmat că speră ca această performanță să fie un bun exemplu pentru viitoarele generații.

„Au făcut față presiunii. Ăsta a fost un meci de totul sau nimic și au reușit să ia tot. Adică să ajungem să jucăm și noi o semifinală. O să vă surprindă, dar nu o să fie nicio petrecere. Trebuie să ne pregătim pentru semifinală. Eu unul mi-am făcut datoria. Am spus că îmi doresc să ajungem în semifinală. Deci datoria mi-am făcut-o. Important este că acești copii au jucat fantastic. Au arătat ca o echipă și au reușit să câștige. Ăsta este cel mai frumos lucru. Sper să fie un bun exemplu pentru viitoarele generații“, a declarat Ion Marin, citat de Agerpres.

„Toți vrem să ajungem în finală, dar să vedem și dacă o obținem. Trebuie să ne facem calculele, să vedem după controlul medical câți rămânem, pentru că sunt câteva probleme. Urmează Olanda. De ce să nu le facem față? Le vom cere să dea mai mult, așa cum a făcut-o și Mircea Lucescu în vestiar“, a completat selecţionerul.

Ion Marin a evitat să spună dacă va continua la cârma acestei selecționate după acest turneu final: „Nu contează ce voi face eu după acest turneu final. Pentru mine au fost, așa, un bonus toți anii aceștia. Oamenii cu care am lucrat, bucuria pe care am simțit-o… M-am hrănit din seva acestor tineri, din glumele și bucuriile lor. Ăsta este cel mai important“.

David Barbu: „Știm toți de ce suntem aici, să câștigăm trofeul“

Atacantul Universităţii Craiova, David Barbu, a afirmat că nu este speriat de nicio echipă și că tricolorii visează la trofeu.

„Normal că putem trece și de semifinală. Am spus-o și după primul meci, cu Muntenegru. Nu ne sperie nicio echipă. Suntem buni, suntem o familie și asta se vede. Nu mai avem nevoie de nicio motivație. Suntem aici să câștigăm trofeul! Normal că se poate“, a declarat Barbu.

El s-a arătat încântat că a reușit să marcheze unul dintre cele trei goluri ale României: „Visam cu toții la acest rezultat și visăm în continuare la finală și la trofeu. Ne simțim foarte bine, suntem toți o familie și vrem să continuăm tot așa. Mă bucur că am marcat și că am reușit să ajut echipa să câștige. Este un sentiment unic să marchez pentru naționala României și sunt foarte fericit“.

Darius Fălcușan: „Ar fi ceva incredibil dacă am câștiga Campionatul European“

Căpitanul echipei naționale U19, Darius Fălcușan, a afirmat că ar fi incredibil dacă România U19 ar reuși să câștige trofeul pus în joc.

„Sunt foarte emoționat. Încă nu știu cum să mă bucur, este o victorie istorică. Am reușit să facem o țară întreagă mândră de noi, suntem foarte bucuroși pentru asta. Consider că am făcut un fotbal frumos în toate cele trei meciuri. Nu ne-am retras, ne-am arătat la joc în fiecare meci și munca noastră a dat roade. Așa că merităm să ne bucurăm. Eu am crezut înaintea turneului că ajungem în semifinală, dar acum cred că putem ajunge în finală. Și această semifinală înseamnă mult pentru România, să mai câștigăm un turneu ar fi ceva incredibil. Deja am scris istorie de două ori, dar cred că putem să ajungem și mai sus. Și pentru fiecare jucător ar însemna deschiderea unor porți inimaginabile“, a declarat Fălcușan.

Ionuț Cercel: „Vom da totul să ajungem în finală“

Jucătorul Ionuț Cercel a declarat că toți tricolorii vor da totul în meciul cu Olanda pentru a ajunge în ultimul act al competiției.

„Ne-a unit foarte mult acea înfrângere cu Spania și s-a văzut pe teren. Vom da totul să ajungem în finală, nu ne oprim aici. Acum ne bucurăm, dar de mâine (vineri – n.r.) suntem alți oameni și suntem pregătiți pentru Olanda. Cred că am scris istorie. Suntem singura grupă de Under-19 care ajunge într-o semifinală și suntem foarte bucuroși. Dar nu ne oprim aici“, a declarat Ionuț Cercel.

