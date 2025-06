Euro U19 | Ion Marin supărat foc după arbitrajul cu Spania

Antrenorul echipei naționale U19 a României, Ion Marin, a afirmat, după înfrângerea suferită luni seară, la Voluntari, în fața Spaniei, scor 1-3, că e greu să te impui în fața unui astfel de adversar când arbitrul îți anulează două posibilități de a înscrie. El a făcut referire la un posibil penalti asupra lui Barbu, dar și un gol anulat acestuia pe motiv de offside. În ambele cazuri nu au fost reluări la tv ca să poată fi analizate fazele litigioase.

„Scorul pare sever, pentru că am făcut o mare gafă în primele minute și am primit gol foarte repede, apoi am reușit să egalăm, am avut 11 metri clar, am avut și gol valabil anulat. Acum să mă ierte Dumnezeu, când joci împotriva Spaniei și ți se anulează două posibilități de a înscrie pe tabela de marcaj este destul de dificil. După care, sigur, am întâlnit o echipă foarte bună, care spre finalul meciului a controlat jocul în totalitate, însă am avut și noi șansele noastre. Important este că echipa a jucat. Părerea mea este că nu am fost cu nimic mai prejos decât Spania“, a declarat Ion Marin, citat de Agerpres.

„Rămâne să ne batem pentru locul doi în ultima rundă, cu Danemarca“

Tehnicianul se gândește acum la locul doi pe care România îl urmărește în grupă pentru a putea obține calificarea în semifinalele competiției.

„Vrem, nu vrem, rămâne să ne batem pentru locul doi în ultima rundă, cu Danemarca. Nu mă sperie acel 5-0, Muntenegru a dat tot ce a putut cu noi și astăzi au fost prăbușiți. Așa cum probabil vor fi și cu Spania și vor face golaveraj cu ei, cu toate că Spaniei nu-i mai trebuie lucrul acesta. Eu am felicitat întreaga echipă, a făcut un efort extraordinar. Au jucat foarte bine, au respectat ceea ce le-am transmis din punct de vedere tactic. A rămas ca în fața porții să mai avem un pic de finețe, un pic de execuție mai bună. Hai să le avem în ultimul joc acolo unde chiar contează“, a mai spus Ion Marin.

