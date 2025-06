România U21 | Daniel Pancu a anunţat că pleacă: „Va fi altcineva“

România U21 nu s-a ales cu niciun punct din confruntarea de sâmbătă, cu Spania, din etapa 2 a Grupei A din cadrul Campionatului European U21 din Slovacia, deşi au condus aproape tot meciul. La finalul jocului de la Bratislava, Daniel Pancu, selecționerul României U21, s-a declarat mândru de prestația elevilor săi, dar și-a anunțat şi plecarea de la echipă după turnenul final.

„Pe mine m-a făcut mândru că sunt român această echipă. Cred că și pe cei din tribună, cărora le mulțumim enorm că au fost alături de noi împotriva unui adversar foarte dificil. Le-am oferit motive de satisfacție și celor de acasă. Din păcate, la final tot înfrângere scrie pe tabelă. O șansă mare de a merge mai departe din această grupă.

Aș fi considerat această performanță echivalentă cu câștigarea trofeului. Jucătorii s-au autodepășit, o organizare ireproșabilă, voință, dăruire. Din păcate a trebuit să fac schimbări. Nu aș fi schimbat pe nimeni.

Resursele, ritmul din campionatul nostru, aici plătim. Puteți să-l întrebați pe Marius Niculae ce i-am zis la pauză. Că acest joc va fi decis de jucărorii care vin de pe bancă. Uitându-te la ei pe bancă, sunt cotați la zeci de milioane. Din păcate am avut dreptate.

Nu știu dacă ar fi rămas Blănuță în teren dacă s-ar mai fi întors rezultatul. Nu am văzut reluarea până acum. Dacă iau ceva din jocul ăsta legat de arbitraj spun că e un șut în mâna fundașului spaniol, mingea se ducea în poartă. Nu știu cum funcționează regulamentele. Dacă era penalti și făceam 2-0 cred că ne întorceau foarte greu și eram aproape de o calificare pe care o consideram echivalentă cu o finală“, a declarat Pancu, la conferința de presă.

„Contractul meu se încheie la 30 iunie“

Daniel Pancu a menţionat că i se încheie curând contractul cu FRF şi că nu mai are de gând să rămână.

„Rămânem cu experiența. Jucătorii trebuie să-și dorească să joace la acest nivel săptămână de săptămână. Ei câștigă foarte multă experiență.

Las și ceva în urmă viitorului selecționer. Va avea mai mulți jucători care au participat la un turneu final decât am avut eu când am început campania asta. Eu am avut 5: Pantea, Borza, Tavi Popescu, Louis Munteanu și Mazilu. România trăiește prin astfel de turnee.

Nu, în niciun caz (n.r. nu rămâne la națională). Aș fi știut până acum. Contractul meu se încheie la 30 iunie, cu siguranță va fi altcineva“, a spus Pancu.

