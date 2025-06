Euro U21 | Ianis Stoica: „Putem obține 6 puncte în meciurile cu Spania și Slovacia“

Naţionala de tineret a României o va întâlni sâmbătă, de la ora 19.00, pe Stadionul „Naţional“ din Bratislava, pe Spania. Partida contează pentru etapa a doua din Grupa A de la Euro U21.

Jucătorul Ianis Stoica a declarat că România U21 poate câștiga meciurile cu Spania și Slovacia din grupa de la Euro U21. În afară de încredere, tricolorii au și motivația necesară depășirii acestei faze a competiției.

„Suntem încrezători în șansele noastre. Suntem conștienți de importanța meciului de mâine (sâmbătă – n.r.). Vom da totul ca să câștigăm și sperăm să să ne calificăm. Ca motivație nu cred că mai este ceva de spus când reprezinți România, reprezinți o națiune. Nu știu dacă mai este loc să te motivezi tu singur, trebuie să te motiveze numai emblema și tot ce vezi prin hotel și tot ambientul ăsta. Cred că putem obține șase puncte, în vestiar nu ne-am făcut calcule. Mister ne-a indus în cap că putem bate mâine și cu gândul ăsta vom aborda jocul de mâine“, a declarat Stoica.

„Am văzut și noi cum este nivelul aici“

Fotbalistul lui AFC Hermannstadt a pus înfrângerea din meciul cu Italia pe seama diferenței de valoare dintre Superliga României și Serie A.

„Pot spune că este o diferență destul de mare față de ceea ce jucăm la echipele de club. Mister ne-a avertizat că este alt nivel. Din păcate, campionatul nostru este inferior celui din Seria A și s-a văzut puțin. Acum am văzut și noi cum este nivelul aici. Suntem încrezători că putem face o figură frumoasă cu Spania. Ne vom concentra, vom da totul pe teren și sperăm să ne calificăm. Noi trebuie să dăm totul pe teren, să respectăm planul tactic și să avem mult curaj. Au părut posibil de bătut, pentru că și noi am dat totul pe teren. Am încercat să le punem probleme. Sperăm mâine să nu mai avem acel ghinion“, a afirmat atacantul român.

