Selecționerul echipei naționale de tineret a României, Daniel Pancu, a stabilit și anunțat lotul de 23 de jucători, pentru participarea la Campionatul European Under-21, programat în perioada 11-28 iunie în Slovacia. 9 fotbaliști sunt din străinătate, iar 14 activează la cluburi din țară.

Ștefan Baiaram, marele ghinionist

Din cei 26 de jucători anunțați în lotul preliminar, selecționrul a renunțat la Cătălin Cîrjan (Dinamo) și Mario Tudose (CFC Argeș). Un alt jucător rămas pe dinafară este decarul Universității Craiova, Ștefan Baiaram. Reamintim că acesta a părăsit, miercuri, cantonamentul naționalei de tineret din Austria, din cauza unei accidentări și ratează astfel participarea la turneul final.

„Sunt foarte dezamăgit. Îmi pare rău că nu am putut fi alături de colegii mei. Îmi doream enorm acest lucru. Am muncit un an întreg pentru a participa la acest turneu. Este al doilea Campionat European la rând când nu reușesc să fac parte din lot. Sincer, cred că este și o chestiune de ghinion. Pentru a doua oară, mi se întâmplă exact cu o etapă înainte de a merge la turneu. Încerc să iau lucrurile așa cum vin și să mă detașez puțin de fotbal, pentru că e deja prea mult. Le doresc băieților să facă o figură frumoasă, pentru că formează un grup bun și unit. Sunt convins că vor ieși din grupe“, a declarat Baiaram.

Louis Munteanu are un statut special

Golgheterul României, Louis Munteanu, se regăsește și în lotul convocat de selecționerul primei reprezentative a României, Mircea Lucescu, pentru meciurile cu Austria și Cipru din luna iunie. Acesta va face pe parcurs joncțiunea cu reprezentativa de tineret.

Lotul României U21 se află de săptămâna trecută în Austria, la Bad Loipersdorf. Acolo efectuează un stagiu de pregătire până pe 9 iunie.

Miercuri seară, naționala U21 a câștigat cu 1-0 meciul amical din Austria cu echipa similară a Georgiei, calificată și ea la turneul final.

Selecționata de tineret va evolua în luna iunie la Campionatul European U21, aceasta urmând să fie cea de-a patra participare consecutivă la un turneu final. Tricolorii fac parte din Grupa A. Vor întâlni reprezentativa Italiei, la Trnava, pe 11 iunie, apoi vor evolua împotriva Spaniei, pe 14 iunie, și Slovaciei, pe 17 iunie, la Bratislava.

Lotul de 23 de jucători convocat de selecționerul Daniel Pancu este următorul:

portari: Răzvan Sava (Udinese / Italia), Otto Hindrich (CFR Cluj), Vlad Rafailă (US Lecce / Italia);

fundași: Dan Sîrbu (Farul Constanța), Tony Strata (AC Ajaccio / Franța), Cristian Ignat (Rapid), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Umit Akdag (Toulouse FC / Franța), Matei Ilie (CFR Cluj), Andrei Borza (Rapid), Costin Amzăr (Al Nasr / EAU);



mijlocași: Cătălin Vulturar (Rapid), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia / Cipru), Cristian Mihai (Dinamo), Constantin Grameni (Rapid), Rareș Ilie (US Catanzaro / Italia), Octavian Popescu (FCSB), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Zoran Mitrov (FC Botoșani);



atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (FCU), Rareș Burnete (US Lecce / Italia).