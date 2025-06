Simone Inzaghi, devastat după umilinţa cu PSG: „Nu am simțit că Inter-ul meu e acolo“

Managerul lui Inter Milano, Simone Inzaghi (49 de ani), a fost devastat după umilinţa suferită în finala Ligii Campionilor, 0-5 cu PSG. Înfrângerea a marcat un final amar pentru nerazzurri, tripla campioană europeană ratând tot ce se putea în acest sezon în materie de trofee.

„Nu am simțit deloc ca Inter-ul meu e acolo. Şi jucătorii sunt primii care știu asta. Cred că PSG a meritat să câștige“, a declarat cu amărăciune Inzaghi, a cărui echipă a fost încoronată ultima dată campioană europeană sub conducerea lui Jose Mourinho în 2010.

„Există o mare dezamăgire și amărăciune pentru că băieții au avut un parcurs grozav în acest sezon și este greu să se încheie fără titluri. Ca antrenor, sunt încă mândru. Nu suntem mulțumiți de jocul din această seară. L-am abordat greșit… Nu am jucat finala în cel mai bun mod, dar le-am mulțumit băieților. Am fost mai obosiți decât PSG, care a cucerit titlul în Franța acum câteva săptămâni. Noi ne-am luptat pentru Serie A până în ultimul weekend.

Nu am jucat bine din punct de vedere tehnic, ei au ajuns primii… Știam că sunt mai puternici decât noi. Ştiam că trebuie să fim mai buni, dar am meritat pe deplin înfrângerea“, a completat tehnicianul italian.

„Trebuie să o luăm de la capăt“

Inter trebuie să se regrupeze pentru Cupa Mondială a Cluburilor din SUA, programată în iunie. „Înfrângerile grele și finalele își lasă amprenta. Trebuie să o luăm de la capăt cu toții împreună. Această înfrângere doare prea tare. Ieși mai puternic din înfrângeri. Am mai trecut prin asta și în anul următor am pierdut Scudetto-ul. Am vorbit cu băieții și trebuie să ținem capul sus, știind că am întâlnit o echipă mai puternică, care a meritat să câștige“, a subliniat Simone Inzaghi.

