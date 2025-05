Mirel Rădoi: „E clar că avem și o lipsă de valoare acolo în față!“

Universitatea Craiova a pierdut partida cu FCSB, scor 0-1, din etapa a 9-a a play-off-ului Superligii. În urma acestui rezultat, gruparea alb-albastră va termina etapa pe locul al 4-lea, cu 37 de puncte.

La finalul partidei, Mirel Rădoi a declarat că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil. De asemenea, acesta a evidențiat problemele mari din ofensivă.

„Nu cred că am fost afectați de atmosfera de dinaintea partidei. Nu am început meciul rău. Un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil. Nu au fost ocazii mari. Practic la prima ocazie ne-au și marcat gol. Un rezultat de egalitate era mult mai echitabil. Nu cred că în seara asta vorbim de lipsă de atitudine. Este și oboseală. E clar că avem și o lipsă de valoare acolo în față. E ușor de spus, dar chiar suntem dependenți de Mitriță. Am sperat că cei doi atacanți vor marca, dar nu au reușit.

Ei nu au avut nevoie de alte ocazii de gol, pentru că au marcat. Sunt emoții și pentru locul al 4-lea. Vrem nu vrem, trebuie să acceptăm ceea ce s-a întâmplat până acum, chiar și supărarea din vestiar. Trebuie să ne hrănim pentru aceste lucruri. La noi contează prima și ultima impresie. (n.r. despre scenografia FCSB) Astea sunt și ideile suporterilor. Lipsea o echipă de acolo, care văd că este împinsă sus și poate termina pe locul 3″, a spus Mirel Rădoi, la finalul partidei.

În ultima etapă a campionatului, Universitatea Craiova va da piept cu Dinamo, pe teren propriu. Știința este obligată să învingă pentru a mai spera la locul al treilea și să aștepte un rezultat negativ al Universității Cluj, din disputa cu Rapid.

