Liga Campionilor | Luis Enrique: „Obiectivul echipei PSG este să scrie istorie“

Antrenorul formației PSG, Luis Enrique, a salutat calificarea echipei pariziene în finala Ligii Campionilor, după victoria obținută miercuri seară, pe teren propriu, în fața formației Arsenal Londra, scor 2-1. El a subliniat faptul că obiectivul clubului din capitala Franței este „să scrie istorie“. Pentru PSG, în cazul cuceririi trofeului Ligii Campionilor, ar fi o premieră.

„Obiectivul este să scriem istorie, să fim primii care câștigă acest trofeu mult dorit (la PSG), pentru un proiect care s-a schimbat anul trecut și în care sunt foarte împlinit ca antrenor. Mă simt autorizat să lucrez pentru a mă asigura că echipa mulțumește suporterii în fiecare zi. Mai lipsește o etapă, finala. Clubul o merită, suporterii o merită de foarte mult timp“, a declarat tehnicianul spaniol.

„A fost o seară frumoasă, o modalitate de a le mulțumi fanilor pentru sprijinul acordat în fiecare zi, indiferent de rezultate. Asta este frumos, să faci oamenii fericiți. Cred că din punct de vedere al pasiunii și intensității, meciul nu a dezamăgit. Arsenal a venit să câștige, iar în prima repriză a tras meciul către punctele sale forte, iar noi am jucat meciul pe care nu am vrut să-l jucăm. Dar am marcat un gol, am șutat în bară în prima repriză“, a mai spus antrenorul lui PSG.

În finala programată pe 31 mai, la Munchen, PSG o va înfrunta pe Inter Milano. Aceasta a trecut în semifinale de FC Barcelona cu scorul eneral de 7-6.

