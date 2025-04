Liga Campionilor | Victorie importantă pentru PSG cu Aston Villa

PSG a obținut o victorie importantă, scor 3-1, cu Aston Villa, într-un meci disputant miercuri seară, pe „Parc des Princes“, contând pentru prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Britanicii au deschis scorul prin Morgan Rogers (’35), dar parizienii au înscris apoi de trei ori! Au făcut-o prin Desire Doue (’39), Hvicea Kvarațhelia (’49) și Nuno Mendes (’90+2).

PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (’72, Zaire Emery) – Doue (’72, Barcola), O. Dembele, Kvarațhelia (’90+3, Goncalo Ramos). Antrenor: Luis Enrique.

Aston Villa: Emiliano Martinez – Cash (’46, Disasi), Konsa, Pau Torres, Digne – Morgan Rogers, Tielemans (’79, Maatsen), McGinn (’80, Amadou Onana), Boubacar Kamara, Jacob Ramsey (’59, Marco Asensio) – Rashford (’80, Watkins). Antrenor:Unai Emery.

Returul va avea loc pe 15 aprilie, la Birmingham.

Luis Enrique: „Meciul nu este terminat“

Antrenorul echipei PSG, Luis Enrique, a fost mulțumit de evoluția și scorul afișat pe tabelă. El consider că diferența de două goluri este importantă, dar este conștient că returul va fi foarte dificil.

„Cred că golul din ultimul minut reflectă sau recompensează ceea ce am făcut în cele 89-90 de minute anterioare. Nu vom merge acolo pentru a specula. Nu știm cum să jucăm așa. Nu am speculat niciodată cu nicio echipă, cu atât mai puțin cu o echipă de această calitate. Dacă vrem să ajungem în semifinale, trebuie să mergem acolo pentru a câștiga meciul. Trebuie să mergem și să punem probleme adversarului! Vom avea mai mult spațiu decât aici. Aston Villa va trebui să atace mai mult decât au făcut-o aici, ceea ce mi se pare interesant atâta timp cât putem fi la același nivel. Va fi un meci foarte interesant și dificil. Nu am nicio îndoială că va fi greu, așa cum a fost pe Anfield, dar, din nou, cuvântul speculație nu există în vocabularul nostru“, a declarat spaniolul Luis Enrique.

Unai Emery: „Mai sunt 90 de minute de jucat“

De partea cealaltă, tehnicianul echipei Aston Villa, Unai Emery, a încercat să minimizeze importanța celui de-al treilea gol marcat de parizieni.

„Este mai mult sau mai puțin la fel, pentru că trebuie să câștigăm săptămâna viitoare. Villa Park este casa noastră! Sperăm să fim mai puternici și să încercăm să avem momentele noastre mai mult decât am avut astăzi. Aveam nevoie până la urmă să fim compacți, să fim disciplinați, și am fost. Dar rezultatul nu este ideal, este cel mai rău. Mai sunt încă 90 de minute de jucat și vom lupta“, a subliniat Unai Emery.

Citește și: Liga Campionilor | FC Barcelona a surclasat-o pe Borussia Dortmund