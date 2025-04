Liga Campionilor | Bayern Munchen, pedepsită de Inter Milano chiar pe „Allianz Arena“

Bayern Munchen a pierdut acasă cu Inter Milano, scor 1-2 (0-1), marți seară, pe teren propriu, într-un meci din prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Bavarezii au dominat jocul și și-au creat mai multe ocazii de gol. Inter a fost mai pragmatică, s-a apărat bine și a dat două lovituri prin faze rapide, care o fac favorită la calificarea în semifinale.

Campioana Italiei a deschis scorul la capătul unei faze superbe, notează Agerpres. Thuram și Martinez au combinat la centrul terenului, apoi argentinianul l-a angajat pe stânga pe Bastoni, mingea ajuns la Augusto, care a centrat în careu, Thuram i-a așezat mingea perfect lui Lautaro, iar acesta a a trimis cu „ristul“ în poartă (’38, 0-1).

„Veteranul“ Thomas Muller a reușit egalarea (’85), marcând simplu de la bara a doua, la centrarea lui Laimer.

„Nerazzurri“ au replicat rapid, printr-un contraatac, prin Davide Frattesi (’88), din centrarea lui Augusto.

Bayern: Urbig – Laimer, Dier, Kim (’75, Boey), Stanisic – Kimmich, Goretzka – Olise, Guerreiro (’74, Gnabry), L. Sane (’74, Thomas Muller) – Harry Kane. Antrenor: Vincent Kompany.

Inter Milano: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian (’79, Bisseck), Barella, Hakan Calhanoglu, Mhitarian (’74, Frattesi), Augusto – Lautaro Martinez (’90, Zalewski), Marcus Thuram. Antrenor: Simone Inzaghi.

Manșa secundă va avea loc pe 16 aprilie, la Milano.

Vincent Kompany: „Am avut șanse să marcăm mai mult de un gol“

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Vincent Kompany, a fost dezamăgit după joc, considerând că bavarezii puteau obține mult mai mult de la acest duel cu italienii.

„Cred că am avut șanse să marcăm mai mult de un gol. Două, trei sau chiar mai multe. Am fost curajoși, e păcat că am primit al doilea gol spre final. Să joci în deplasare la Milano este întotdeauna dificil. Dar sentimentul nostru de astăzi este că vom avea șansele noastre acolo.

Rezultatul este cum este. Nimeni din vestiar nu spune că suntem eliminați, noi credem în șansele noastre. Acum avem Dortmund sâmbătă, care este, de asemenea, important. Apoi, de duminică, ne vom concentra doar pe Inter“, a declarat Vincent Kompany.

