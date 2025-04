Mirel Rădoi: „Trebuie să acceptăm că avem limitele noastre”

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a fost tare dezamăgit după meciul cu CFR Cluj, pierdut în Gruia cu 2-0. El a surprins, spunând că şi-a dat seama după doar câteva minute că punctele vor rămâne în Ardeal.

“O săptămână urâtă la Cluj. Trebuie să acceptăm că CFR a fost mai bună, dacă noi nu am reușit să-i marcăm gol în două meciuri. Trebuie să acceptăm câteodată că avem limitele noastre, iar în seara asta le-am arătat. Lucrurile sunt simple în seara asta. Am simțit din primele minute că nu avem șanse. Am jucat și eu baschet și hochei câțiva ani.

Era o chestiune de timp până când cineva va lua roșu. Eu nu am vorbit de titlu, am vorbit despre fiecare meci în parte. Trebuie să ne vedem toți de treaba noastră. Eu îmi văd de fiecare meci. Dacă ne vom uita la final, s-ar putea să terminăm pe locul 5, de unde am preluat echipa, la două puncte de play-out.

Nu sunt multe lucruri care m-au deranjat, poate disciplina tactică, dar aici e vina mea, că eu aleg jucătorii. N-am ce să le reproșez în momentul ăsta, ăștia am fost, ăștia suntem, trebuie să vedem de acum cum ne ridicăm, pentru că acum suntem căzuți și mental, și fizic. Pentru mine e important cum ne ridicăm.Nu mai vorbesc despre revanșă, că am vorbit despre revanșă după meciul din Cupă și am văzut ce s-a întâmplat. Îmi pare rău pentru suporteri, că au stat o săptămână cazați aici. Sperăm să ne revanșăm la meciul cu FCSB”, a declarat Mirel Rădoi, la Digi Sport.

