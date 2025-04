Gata, se știe campioana din Ligue 1! PSG, „regina“ Franței pentru a 13-a oară

Paris Saint-Germain a cucerit al 13-lea titlu de campioană a Franței din istoria sa. Performanța s-a consemnat sâmbătă, în etapa 28 din Ligue 1, când PSG a învins-o cu 1-0, pe teren propriu, pe Angers SCO.

Unicul gol al meciului de pe „Parc des Princes“ a fost marcat de Desire Doue (’55).

În urma acestui succes, PSG a acumulat 74 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de ocupanta locului secund, AS Monaco (50 puncte), cu șase etape înainte de finalul sezonului.

PSG ar putea doborî recordul de 32 de meciuri fără înfrângere al lui Nantes, vechi de 30 de ani. Deși Nantes a pierdut un meci în drumul spre titlu, niciun club francez nu a reușit vreodată să treacă printr-o întreagă campanie de campionat fără să piardă.

„Sărbătorirea unui titlu la începutul lunii aprilie arată că am atins un nivel foarte înalt în acest sezon. Am atins acest obiectiv, dar mai avem multe meciuri de jucat. Suntem motivați să încercăm să terminăm acest sezon neînvinși. Nimeni nu a mai făcut asta în Franța, așa că este ceva ce vrem să realizăm. Asta ne-ar ajuta în Liga Campionilor și în Coupe de France“, a declarat antrenorul lui PSG, spaniolul Luis Enrique.

Următorul meci al echipei PSG va fi în Liga Campionilor, miercuri urmând să primească vizita formației engleze Aston Villa, în prima manșă a sferturilor de finală.

Paris Saint-Germain va disputa în acest sezon și finala Cupei Franței, în care va înfrunta formația Stade Reims, pe 24 mai.

