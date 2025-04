Liga 2 / FCU a pierdut meciul de la Hunedoara şi a coborât în clasament

FCU Craiova şi-a dezamăgit susţinătorii prin prisma rezultatului înregistrat sâmbătă, în Hunedoara. Echipa pregătită de Vali David a cedat cu 2-1 disputa cu Corvinul, din etapa a 2-a din Grupa A a play-out-ului Ligii 2.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Alex Gîrbiţă (’9), jucător trecut prin pepiniera Universităţii Craiova, şi Darius Grigore (’90+5).

Reuşita lui FCU a purtat semnătura lui Jibril Ibrahim (’4).

De menţionat faptul că gruparea patronată de familia Mititelu a încheiat partida de la Hunedoara în inferioritate numerică. Moses Abbey a fost eliminat în minutul 68, pentru cumul de cartonaşe galbene.

Corvinul: B. Ungureanu – Albino, Lică (’76, Loughrey), A. Manolache, Velisar – Bradu, Cărăruș – N. Pîrvulescu, Neacșa, Gîrbiță (’60, Lehaire) – Câmpan (’69, D. Grigore). Antrenor: Florin Maxim

FCU Craiova: C. Sandu – Padula, A. Camara, Lumbu (’24, Blidar), Biosan – Ghindovean, V. Pop, M. Ilie (’46, Bounaas) – Abbey, Meijer (’79, Bălan), Ibrahim.Antrenor: Vali David.

„Suntem sortiți să improvizăm mereu”

Antrenorul formaţiei FCU, Vali David, a fost dezamăgit de înfrângerea suferită în prelungiri, dar a admis că se aştepta ţinând cont că echipa sa a jucat în inferioritate destul timp.

“Am trăit 100 de mii de meciuri din astea! Problema a fost în altă parte. Nu poți, e greu să joci șapte meciuri în nouă jucători de câmp, plus accidentanți, plus… Dar și așa am avut două situații, prin Jibril și Ghindoveanu. Una peste alta, normal, jucând în nouă jucători de câmp cu echipa Corvinului, o echipă foarte bună, nu bună, este normal să te împingă în poartă și să aibă atâtea situații de a marca. Ne pare rău că nu am reușit să ținem de rezultat, însă mai sunt meciuri. Întotdeauna trebuie să ne gândim la următorul meci. L-am pierdut iarăși pe Abbey. Suntem sortiți să improvizăm mereu, deocamdată”, a spus David, conform liga2.prosport.ro.

L-a lăudat pe Codruţ Sandu şi pe Robert Biosan

Tehnicianul a fost întrebat dacă evoluția portarului Codruț Sandu l-a mulţumit, Vali David a spus da, dar a evidențiat și jocul lui Robert Biosan.

“Până la intervențiile lui Codruț a fost un joc bun. Am început foarte bine, am avut situații de gol, am dat gol. Cred că firul s-a rupt definitiv la eliminare. A fost o echipă care a împins jocul, a știut ce să facă în situațiile astea. Noi am folosit trei tineri jucători. În jocurile din play-out am spus că o să dăm șanse mai multor juniori să joace, avem deja o certitudine, pe Biosan. Din punctul meu de vedere, va fi un mare jucător, un mare fundaș central. Important e să fie sănătos, să înțeleagă că numai prin muncă și sacrificii se face performanță și va avea un viitor frumos.

Avem un portar care a apărat foarte bine, a limitat scorul cât a putut! Ceva pozitiv am avut și în meciul de astăzi. Îmi pare rău că Ilie nu a intrat în joc, dar e copil, trebuie să avem răbdare cu el. Avem deja doi juniori buni pentru campionatul viitor, unde, fără doar și poate, trebuie să țintim către promovarea în Liga 1”, a mai spus David.

În etapa a 3-a, FCU va sta.

