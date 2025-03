Rapid – „U“ Craiova / Alb-albaștrii se gândesc la puncte, nu la spectacol

Rapid și Universitatea Craiova se vor întâlni sâmbătă, de la ora 20.00, pe stadionul „Giulești“, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a din play-off-ul Superligii. Importanța punctelor este foarte mare. Pe lângă moral, Știința ar obține, cel puțin pentru moment, locul 1. În plus s-ar „încărca“ și cu moral pentru dubla cu CFR Cluj care urmează. La rândul său, Rapidul ar continua lupta de urmărire a echipelor aflate pe podium.

Mirel Rădoi: „Presiunea va fi de ambele părți“

Antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi este puțin îngrijorat înaintea acestui meci cu Rapid. Acesta consider că echipa sa a fost dezavantajată ținând cont de numărul mare de jucători plecați la naționale, iar unii dintre ei nici nu au revenit în Bănie.

„Este un meci mult așteptat de ambele echipe. Sunt sigur că atât noi, cât și ei, ne vom concentra în mare parte doar pe rezultatul acestei partide. Suntem puțin în dezavantaj, pentru că în continuare avem jucători care sunt pe drum, vin de la echipele naționale. Unii abia au venit, dar alții urmează să ajungă și o să vedem până la ora partidei pe cine ne putem baza.

Spun asta pentru că avem jucători care călătoresc peste 20 de ore, cu diferență de fus orar. Va trebui să fim foarte deștepți, pentru că, chiar dacă momentul va fi mai dificil, putem să arătăm că suntem și mai uniți și că putem să plecăm de pe Giulești cu cele trei puncte“, a spus tehnicianul Științei.

„Trebuie să căutăm soluții și să gestionăm cât mai bine această perioadă. Din lotul cu care ne antrenăm în fiecare zi ar fi 13 jucători care au lipsit. Mă bucur pentru ceilalți care au rămas, pentru că am avut timp să reglăm anumite lucruri din punct de vedere fizic, tactic, am avut și un meci amical.

Dacă facem o analiză, per total nu mi-a prins bine pauza competițională. Eram într-o formă bună după partida cu U Cluj, apoi ne-au plecat foarte mulți jucători la echipele naționale și nu sunt încă aici. Probabil că unii dintre ei nu vor face niciun antrenament până la meciul cu Rapid, deci e un mare dezavantaj. N-aș vrea să menționez mereu acest lucru, pentru că nu aș vrea să creadă cineva că ne-am creat deja un alibi dacă nu vom câștiga în Giulești“, a completat strategul alb-albaștrilor.

„Va fi o experiență deosebită“

Mirel Rădoi a afirmat că el crede că nu va fi un meci spectaculos. A subliniat că ambele echipe vor juca pentru un rezultat cât mai bun.

„Partida de sâmbătă va avea o încărcătură specială, pentru că și ei se gândesc că dacă vor pierde, într-o oarecare măsură, se va mări distanța față de primele trei clasate. Presiunea va fi de ambele părți. Cred că ambele formații se vor axa mai mult pe puncte decât pe calitatea jocului“, a preconizat Mirel Rădoi.

Cât privește atmosfera din tribune, Știința urmând să primească sprijinul a peste 600 de puști sosiți din întreaga Oltenie, Mirel Rădoi a spus:

„Mă bucur. Am mai participat la un meci al naționalei cu copii în tribune, iar atmosfera a fost senzațională. Le mulțumim pe această cale atât copiilor, cât și părinților că au încredere să-i lase la această partidă. E un lucru benefic Universității Craiova, pentru că în viitor ei vor fi următorii jucători sau suporteri. Cred că și pentru ei va fi o experiență inedită să vadă ceea ce se întâmplă pe un alt stadion din România în afară de Ion Oblemenco“.

Vasile Mogoș: „Trebuie să fim uniți“

Reprezentantul jucătorilor la conferința de presă de joi a fost Vasile Mogoș. Acesta a spus că se așteaptă la un meci greu contra Rapidului, dar crede că valoarea lotului alb-albastru va rezolva acest meci.

„Trebuie să fim uniți, indiferent cine joacă și să avem atitudinea pe care am avut-o la ultimul meci. Perioada aceasta a fost foarte intensă și productivă pentru cei care am rămas. Am încercat să reglăm ce am greșit, am făcut și un amical și mă bucur că am lucrat alături de băieții din academie. Abia aștept să punem în teren cee ace am lucrat la antrenamente.

Datorită staff-ului acum sunt foarte bine din punct de vedere fizic. Abia aștept să intru în teren și să arăt ce am pregătit. De când m-am apucat de fotbal am spus că vreau să joc pentru echipă și pentru antrenor. Niciodată nu am cerut să fiu titularizat sau să stau pe bancă ori în tribună. Dau totul la antrenamente, iar dacă Mister consideră că sunt pregătit și pot să ajut, atunci intru și dau 100%“, a spus Mogoș.

