Andrei Rațiu: „Trebuie să ne facem temele, să câștigăm cu Austria“

Fundașul Andrei Rațiu a afirmat, luni seară, la finalul partidei cu San Marino, câștigată cu 5-1 în preliminariile Cupei Mondiale, că următorul obiectiv al naționalei României este legat de victoria pe care tricolorii o urmăresc, pe 7 iunie, în deplasare, cu Austria.

„Suntem fericiți că am putut marca cinci goluri. E păcat că ne-au dat gol într-o fază în care ne-am relaxat. Trebuie să să ne facem temele în continuare și să câștigăm următorul meci pe 7 iunie, cu Austria. Suntem puțini frustrați că nu am reușit să câștigăm cu Bosnia, dar cred că în afară de primele 20 de minute nu au arătat nimic, am condus. Acum cred că putem să ne batem cu oricine. Încercăm să avem cât mai multă posesie. Austria poate este un pas sau doi peste noi, dar cred că la intensitate putem face față. Avem grupa, apoi avem și șansa play-off-ului, cred că avem destul de multe șanse să mergem la Mondiale“, a spus Rațiu, la Digi Sport.

„Mă bucur că fanii ne susțin și oriunde mergem în Europa sunt acolo. Eu vreau să le mulțumesc și sper să fie tot așa în continuare“, a adăugat fundașul român.

Naționala României a învins reprezentativa statului San Marino cu scorul de 5-1 (2-0), luni seara, la Serravalle, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Acesta este cel de-al doilea meci al echipei pregătite de Mircea Lucescu în campania de calificare la CM. În prima partidă, tricolorii au pierdut, scor 0-1, cu Bosnia, pe Arena Națională.

Următoarele meciuri din grupă vor avea loc în iunie. România va juca în deplasare cu Austria (7 iunie) și acasă cu Cipru (10 iunie).

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

