Mihai Popescu: „Mă bucur că i-am răsplătit încrederea domnului Lucescu“

Fundașul Mihai Popescu a afirmat după victoria din San Marino, cu scorul de 5-1, că este bucuros că a reușit să-i răsplătească încrederea selecționerului României, Mircea Lucescu. Acesta îl criticase public pentru jocul cu Bosnia-Herțegovina, dar apoi l-a folosit titular.

„Mă bucur că am marcat și că a reușit să câștige și echipa. Am făcut un meci mai puțin reușit contra celor din Bosnia. Am vorbit între noi și am zis că trebuie să facem un meci bun aici și să marcăm multe goluri, pentru că avem nevoie de asta și în plus era și un moral mai bun. După ce am fost criticat mi s-a spus că voi juca. Am discutat despre greșelile din meciul cu Bosnia. Acum mă bucur că i-am răsplătit încrederea cu un joc bun domnului Lucescu. Suporterii au arătat că iubesc țara asta, că sunt alături de noi. Mă bucur că am marcat atâtea goluri și că le-am oferit o bucurie“, a spus Mihai Popescu, la Digi Sport.

Fundașul echipei FCSB consideră că o victorie în partida cu Austria ar putea aduce calificarea la Cupa Mondială: „Va trebui să câștigăm la Viena. Acesta este primul obiectiv, dar în același timp pentru că vrem să mergem la Mondial. Și acest lucru ține de victoria de la Viena“.

Naționala României a învins reprezentativa statului San Marino cu scorul de 5-1 (2-0), luni seara, la Serravalle, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Acesta este cel de-al doilea meci al echipei pregătite de Mircea Lucescu în campania de calificare la CM. În prima partidă, tricolorii au pierdut, scor 0-1, cu Bosnia, pe Arena Națională.

Următoarele meciuri din grupă vor avea loc în iunie, când România va juca în deplasare cu Austria (7 iunie) și acasă cu Cipru (10 iunie).

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

