Ciprian Marica: „Grupa de calificare la CM 2026 a fost un cadou“

Fostul internațional Ciprian Marica a afirmat că grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026 a fost un cadou pentru naționala României, de care trebuie să profite, informează Agerpres.

„Astăzi cred că suntem mai buni decât Bosnia. Avem avantajul terenului propriu, al suporterilor. Am înțeles că stadionul va fi plin. Avem rezultate bune care ne dau speranțe că putem să ajungem la Mondiale după mulți ani. Această grupă a fost un cadou și trebuie să profităm de acest cadou. Cred că grupa asta a fost un cadou pentru noi“, a declarat Marica.

„Să vedem o explicație de ce Louis Munteanu nu este convocat“

Fostul atacant a afirmat totodată că a fost surprins de faptul că selecționerul Mircea Lucescu nu l-a convocat pe Louis Munteanu, principalul marcator al echipei CFR Cluj.

„E adevărat că ne lipsesc anumiți jucători. Sunt curios și eu să văd cum va gestiona domnul Mircea Lucescu situația, ce surpriză va avea pentru noi pentru înlocuirea lui Drăgușin. Să vedem o explicație de ce Louis Munteanu nu este convocat. Este golgheterul campionatului și acest puști cred eu că merita din plin să fie acolo. Nu știu dacă merita să joace sau să fie titular, dar cu siguranță trebuia să fie la echipa națională. E o surpriză neconvocarea lui Louis Munteanu, trebuie să recunosc, și abia aștept să văd motivele neconvocării lui. Totodată avem atacanți, Bîrligea, care vine după trei săptămâni și nu arată că a fost accidentat. Mai avem un Alibec, care are aceeași sclipire, și Drăguș, care are calități fantastice. Are de unde alege domnul Lucescu, nu pot spune că merita Louis Munteanu să fie acolo în detrimentul unuia sau altuia, dar cred că ar fi meritat să fie acolo“, a adăugat fostul atacant.

Încep preliminariile pentru tricolori

Naționala României întâlnește Bosnia-Herțegovina, pe Arena Națională (21 martie, de la ora 21.45) și San Marino, la Serravalle (24 martie, de la ora 21.45) în primele sale meciuri din campania de calificare la CM 2026. Tricolorii fac parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino, în preliminariile CM din 2026.

România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. Ultima ediție, găzduită de Qatar, în 2022, a fost câștigată de Argentina.

Campania de calificare la CM 2026 va debuta în Europa în martie 2025 și se va încheia în noiembrie 2025.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

