Meciul Rapid – Universitatea Craiova se va juca fără spectatori!

Întrunită astăzi, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a analizat incidentele de la partida Rapid – FCSB 0-0, din etapa 29 a campionatului regular al Superligii, și a luat decizii aspre în cazul clubului organizator.

„FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu măsura programării unui joc fără spectatori și cu penalitate sportivă de 60.000 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 22.500 lei“, se arată în comunicatul forului.

Așadar, partida Rapid – Universitatea Craiova, din etapa a doua a play-off-ului, se va disputa fără spectatori. Confruntarea va avea loc duminică, 30 martie, de la ora 20.30, pe stadionul „Giulești“.

