Gică Hagi, decorat de preşedintele interimar Ilie Bolojan cu „Steaua României“

Fostul internaţional Gheorghe Hagi a fost decorat astăzi cu Ordinul Național „Steaua României“ în grad de Cavaler, pentru întreaga carieră sportivă. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială, iar decorarea a fost făcută de președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

„În semn de recunoaștere și apreciere pentru întreaga sa carieră sportivă, precum și pentru implicarea activă în popularizarea fotbalului în rândul tinerelor generații“, a explicat Ilie Bolojan.

Acesta a primit din partea lui Gică Hagi un tricoul de-al său, de la echipa națională, și o minge albastră.

„Sunt onorat și fericit“

Gică Hagi a fost foarte emoționat, dar a avut o susținere puternică. Alături de el au fost prezente soția sa Marilena, fiica sa Kira, Thomas Ferfelis, partenerul fiicei sale, și nora lui Hagi, Elena. Fiul său, Ianis, nu a fost prezent. La ceremonia de la Cotroceni au mai participat Nadia Comăneci, Simona Halep, Elisabeta Lipă, Ilie Năstase, Gică Popescu, Anghel Iordănescu, Răzvan Burleanu, Mircea Lucescu, Ilie Dumitrescu și Mihai Covaliu.

„E o zi specială. Sunt onorat, sunt fericit, sunt împlinit pentru că am împlinit 60 de ani, 50 de ani am muncit ca să vină această zi, acest moment. Îi mulţumesc preşedintelui României. Mulţumesc România pentru această zi minunată”, a declarat Gică Hagi vizibil emoționat.

„Un copil a crescut mare, la 10 ani am început să practic fotbalul zi de zi. Asta mi-am dorit, dacă am iubit-o (n.r. mingea de fotbal) m-a ascultat. La noi contează foarte mult spiritul de echipă. Mă bucur ca Ianis joacă fotbal. Îmi pare rău că n-a putut să vină, a fost acum patru zile în țară, o să-i trimitem un film. Am fost emoționat, până la urmă suntem oameni și a fost un moment special“, a mai spus Hagi.

Întrebat în topul amintirilor unde ar pune ziua de azi, Hagi a răspuns: „Prima, e o distincție foarte mare, făcută de România și de președintele României“.

