Liga 2 / CSM Slatina, doar remiză cu Chindia

Deşi la ultimul test al iernii şi-a “ascuns” unsprezecele de start, antrenorul echipei CSM Slatina, Claudiu Niculescu, nu a reuşit să-i surprindă pe cei de la Chindia Târgovişte. Gruparea de pe malul Oltului nu a reuşit decât un 0-0 pe teren propriu contra dâmboviţenilor în prima etapă din 2025. Deranjat de rezultat, Claudiu Niculescu l-a trimis la flash-interviu pe secundul Iulian Tameș, care a lăudat prestaţia elevilor săi.

“Din păcate, n-am reuşit să marcăm astăzi (sâmbătă – n.r.), pe un teren destul de greu. Cred că am controlat jocul, am avut câteva ocazii, din păcate terenul a fost un pic îngheţat, jucătorii şi-au ţinut cu greu echilibrul. Cred că este un rezultat echitabil, cu toate că, cred eu că am avut câteva oportunităţi de a marca. A fost un meci destul de ambiguu, cu multe greşeli individuale, cred că din cauza acestui teren”, a precizat Iulian Tameş, citat de NewsFlux.

CSM Slatina: Micu – Mitran, Sima, Bărăitaru, C. Toma, S. Matei, D. Toma (’83, E. Pacionel), Oltean (’65, Leaţă), Doman (’80, Năstăsie), Hernando (’80, C. Radu), A. Trică (’65, Kayondo). Antrenor: Claudiu Niculescu.

Chindia Târgoviște: M. Contra – Martac, M. Leca, I. Cristea, Romeo (’90+3, R. Simion) – Danu, An. Panait, Tache (’61, R. Mihai) – D. Florea (’73, I. Roșu), Atanase (’61, Cocoș), Grubac. Antrenor: Costel Pană.

În etapa viitoare, a 19-a, CSM Slatina va întâlni în deplasare pe CSC Șelimbăr.

Liga 2, etapa 18

Sâmbătă, 22 februarie: Metalul Buzău – AFC Câmpulung Muscel 0-1, CSC Dumbrăviţa – Ceahlăul Piatra Neamţ 1-2, CSM Focşani – CS Afumaţi 0-0, FC Bihor Oradea – Unirea Ungheni 0-2, CSM Slatina – Chindia Târgovişte 0-0, Concordia Chiajna – Metaloglobus Bucureşti 2-3, Steaua Bucureşti – FC Voluntari 2-1.

Marți, 25 februarie – ora 17.15: Csikszereda Miercurea Ciuc – CSC Şelimbăr; ora 19.30: FCU Craiova – CFC Argeş.

Partidele CSM Reşiţa – Viitorul Pandurii Târgu Jiu și CS Mioveni – Corvinul Hunedoara nu se dispute.

Clasament: 1. Csikszereda 38 puncte (golaveraj 32-13), 2. Steaua 37 (22-7), 3. Metaloglobus 32 (26-17), 4. Reşiţa 27 (26-22), 5. Afumaţi 27 (18-18), 6. Voluntari 26 (21-13), 7. Argeş 26 (16-9), 8. Hunedoara 25 (17-15), 9. Slatina 23 (23-15), 10. FCU 23 (16-16), 11. Buzău 22 (17-15), 12. Ceahlăul 22 (19-20), 13. Chiajna 21 (21-23), 14. Chindia 17 (19-21), 15. Ungheni 17 (14-19), 16. Oradea 15 (13-20), 17. Şelimbăr 14 (16-20), 18. Focşani 13 (10-21), 19. Dumbrăviţa 12 (13-23), 20. Câmpulung 7 (7-39).

