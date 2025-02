Concordia şi-a luat revanşa în faţa lui FCU la Chiajna

Concordia Chiajna şi FCU Craiova s-au întâlnit sâmbătă, în fieful ilfovenilor, într-un joc amical. A fost 1-0 pentru “vulturii verzi”, care au punctat prin Mihai Neicuţescu. Concordia Chiajna şi-a luat astfel revanşa în faţa echipei antrenate de Vali David, care câştiga recent, în Bănie, cu 6-3!

Concordia Chiajna: Fara – Iancu, Tsimbaliuk, Mboumbouni, Okpolokpo, Dobrescu, Prejmerean, Ciuciulete, Manica, R. Ion, Boiciuc. După pauză au mai intrat: Vâlceanu – Iordan, Petcu, Lazar, Ad. Petre, Neicuţescu, Goicea, Petkovski, Marc şi R. Ivan.

Antrenor: Liţă Dumitru.

FCU Craiova: Gurău – Biosan, Lumbu, Camara, Negru, Padula, Răduţ, R. Pop, Abbey, Bălan, Manea. Rezerve: Sandu – Lekiatas, Achim, Idris, Dragu, Ghondovean, Meijer, Bornescu, Blidar, Crăciun, Screciu, Cristescu.

Antrenor: Vali David.

“Este prima înfrângere şi, din păcate, nu am reuşit să înscriem. Cum am mai spus cu alte ocazii, dacă nu şutăm la poartă, nu avem cum să înscriem. Asta s-a întâmplat astăzi. Am avut un singur şut spre poartă, în rest am căutat combinaţiile. De ce? Nu ştiu! Li s-a transmis altceva băieţilor, însă, până la urmă, e bine să laşi copii să-şi desfăşoare abilităţile pe care le au, să mai dribleze… Am avut situaţii clare de a marca, de unul la unul cu portarul, însă… O punem şi pe seama oboselii, pentru că a început să se acumuleze. Meciul a fost super, a fost bun. A fost un meci de angajament, cu de toate. Mai avem câteva zile cu antrenamente pline şi meciuri amicale, după care trebuie să revenim la forma sportivă maximă. Este obligatoriu”, a declarat antrenorul Valentin David, pentru pagina de Facebook a clubului.

FCU a mai susţinut până acum, în afara celor două cu Chiajna, încă un amical cu CSM Vâlcea (locul 1 în Liga 3 – seria 8), pe care l-a câştigat cu 4-1.