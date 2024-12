Costel Gâlcă: “Trebuie să dăm mult mai mult cu toţii!”

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Costel Gâlcă, s-a bucurat pentru victoria cu Gloria Buzău, care a adus linişte echipei sale în acest final de an.

“Trebuie să felicit băieţii, pentru că am încheiat anul cu o victorie. Era foarte important pentru noi acest lucru. Am mai spus, dacă vrem să ne batem la campionat trebuie să câştigăm şi pe aceste terenuri, pentru că nu a fost un teren prea bun, dar ne-am adaptat. Am făcut o primă repriză bună, apoi în cea de-a doua am scăzut foarte mult în joc din cauza adversarului, pentru că a jucat cu mingi lungi, le-a ieşit cam tot şi pe mingea a doua, dar a contat foarte mult şi ieşirea lui Paradela. L-am văzut şi eu acum, în vestiar, şi e îngrijorător cum a căzut, cum a luat contact cu solul. Sper să nu fie ceva grav.

E important pentru noi Baiaram. Poate mult mai mult şi toată echipa poate mai mult, dar era nevoie de o atitudine bună, de o schimbare, de a crede mai mult. Cu aceste victorii, cu siguranţă în anul care vine o să arătăm altfel. Toţi vor fi mult mai pregătiţi din punct de vedere fizic”, a spus Costel Gâlcă, la flash-interviu.

“Ne-a lipsit omogenitatea”

Pus să facă o analiză a primei părţi de sezon, Costel Gâlcă a spus că bilanţul este pozitiv în opinia sa. El a explicat principala cauză a jocurilor şi rezultatelor ostcilante şi a punctat că nu a stabilit cine poate pleca.

“Am avut momente mai puţin bune, dar până la urmă sunt mulţumit că am terminat cu o victorie şi cu o calificare în sferturile Cupei României. Sunt lucruri importante pentru noi, pentru club, pentru suporteri. La fotbal este presiune (legat de momentul când i s-a cerut demisia – n.r.).

Bineînţeles că ne-au lipsit nişte jucători. Nouă ne-a lipsit mult omogenitatea şi asta s-a văzut în multe meciuri. Când am optat pe jucători care puteau să dea mult mai mult din punct de fizic ne-a fost mult mai bine. În momentul de faţă nu am vorbit cu nimeni despre plecările unor jucători, că tot am văzut că a apărut scris de Iago, de Sierra, de Ivan… Deocamdată nu am vorbit cu nimeni despre aşa ceva.

Dorinţa mea şi a băieţilor este de a câştiga campionatul, Cupa României. Trebuie să dăm mult mai mult cu toţii!”, a comentat tehnicianul Ştiinţei.

“Prefer să rămânem aici, pentru că timpul este prea scurt”

Costel Gâlcă şi-a motivat decizia de a nu merge cu echipa într-un cantonament în Antalya, aşa cum se întâmpla anii trecuţi în această perioadă.

“Dacă vremea este bună în România, prefer să rămânem aici. Timpul este prea scurt pentru a merge acolo (în Antalya – n.r.). Nu cred că putem să câştigăm foarte mult dacă mergem acolo. Era bine că avem echipe să jucăm amicale, dar putem găsi şi în ţară. Nu cred că toate echipele merg în Antalya”, a încheiat Costel Gâlcă.

Citeşte şi: Ştefan Baiaram: “Suntem în grafic în lupta pentru campionat”