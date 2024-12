Ştefan Baiaram: “Suntem în grafic în lupta pentru campionat”

Decarul Universităţii Craiova, Ştefan Baiaram, marcatorul golului doi în victoria de la Buzău, 2-0 cu Gloria, a admis că evoluţia Ştiinţei nu a fost strălucitoare, dar a subliniat că a fost importantă.

“În repriza a doua am ştiut să ne şi apărăm. Am alergat mult mai mult, am muncit unul pentru celălalt. Cum aţi văzut şi dumneavoastră, nu am avut un gazon foarte bun, nu am putut să ne facem jocul şi ne bucurăm că am câştigat pe un asemenea teren. Anul se încheie bine, suntem în grafic în lupta pentru campionat. Am avut momente bune, momente proaste, dar acum intrăm în vacanţă şi ne bucurăm. Nici nu ştiam că vom face cantonamentul în România. Oriunde l-am face, este binevenit”, a explicat fotbalistul Ştiinţei, evaluat de Transfermarkt la 1.500.000 de euro.

Întrebat dacă regretă că se opreşte acum campionatul, când el este în plină ascensiune, ajungând la cel de-al şaptelea gol marcat în campionat, Ştefan Baiaram a spus:

“Nu sunt supărat, chiar mă bucur că se termină anul, pentru că o să am timp să mă pregătesc şi mai bine. De un an şi jumătate nu am făcut niciun cantonament şi am mare nevoie pentru a mă pune mult mai bine pe picioare”.

Ştefan Baiaram împlineşte 22 de ani pe 31 decembrie, iar contractul său cu Universitatea Craiova este valabil până în 30 iunie 2026.

Citeşte şi: Gloria Buzău – „U” Craiova 0-2 / Misiune îndeplinită, Ştiinţa e pe locul 2!