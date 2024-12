Costel Gâlcă, mesaj ferm către Mihai Rotaru: “Ne mai trebuie jucători”

Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României, după 2-0 pe Arena Naţională, cu FCSB, iar la finalul jocului antrenorul Costel Gâlcă s-a declarat mulțumit de rezultat și de evoluția alb-albaştrilor. Tehnicianul Ştiinţei a mai spus că mai are nevoie de cel puţin un atacant pentru ca obiectivele să fie atinse.

“Am spus de la început că trebuie să avem o atitudine bună, să putem să contracarăm jocul echipei adverse. Chiar dacă nu au jucat cu mulți titulari era greu să câștigi împotriva lor. Și noi am avut acea răbdare să nu ne aruncăm. Şi prima, și în a doua repriză au fost ocazii clare. Și-a dori să înscrie, dar nu s-a putut. Important e că am câștigat. Uitați-vă că și-a ajutat și colegii (n.r. Alex Mitriță), a avut o atitudine exemplară. Toți jucătorii au avut o atitudine bună.

Începusem foarte prost competiția, dar uite că am câștigat meciurile cu Petrolul și FCSB, iar calificarea este un lucru pozitiv pentru noi.

Ne mai trebuie jucători. Am mai spus că cel puțin un atacant îmi mai trebuie. De alt profil, să finalizeze mult mai bine, pentru că avem nevoie de altceva. Să vedem ce posibilități avem”, a spus Costel Gâlcă, la Digi Sport.

