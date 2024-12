Andrei Ivan, după victoria cu FCSB: “E foarte importantă Cupa!”

Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României după ce s-a impus în meciul direct cu FCSB, scor 2-0, pe Arena Naţională, ambele având 6 puncte strânse în Grupa B. Atacantul Ştiinţei, Andrei Ivan, autorul a două ocazii imense, a fost foarte bucuros că echipa sa a reuşit calificarea într-un moment în care puţini mai credeau.

“S-au aliniat astrele, să spun aşa. Cei de la Dinamo au făcut egal cu Petrolul (n.r. 0-0), noi am câștigat. Suntem fericiți pentru calificare. Acum ne gândim la meciul de la Buzău (n.r. cu Gloria, din următoarea etapă de SuperLigă). E foarte importantă Cupa şi anul trecut am ieșit din Cupă în prelungiri cu cei de la Oţelul (n.r. oltenii au pierdut 0-1 în sferturi). E un loc în Europa League şi trebuie să-l câștigam.

Îmi doresc la fiecare meci să marchez, dar nu am nici noroc așa. Trebuie să mă pregătesc. O să iasă soarele şi pe strada mea. Nu simt nici o presiune. Pentru mine a fost un an foarte bun. Fetița mea e sănătoasă, o să mai am un băiat… Asta e important pentru mine”, a spus Ivan, conform Digi Sport.

