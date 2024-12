Alex Mitriță a evidențiat jocul eficient: „Am avut două şi am marcat“

Căpitan în meciul cu Petrolul Ploiești, Alex Mitriță s-a declarat mulțumit de evoluția Universității Craiova și „bineînțeles“ de rezultatul meciului din Cupă. „Piticul Atomic“ l-a lăudat pe Daniel Bană, autorul primului gol. El a punctat că întreaga echipă este concentrată acum asupra celei de-a doua partide cu Petrolul, cea din etapa 19 a Superligii, programată sâmbătă, de la ora 20.00, tot la Ploiești.

„Am suferit şi am luat cele trei puncte, cele mai importante de azi şi ne gândim la meciul următor. Am avut două faze din care am marcat. De obicei aveam nevoie 10 faze să marcăm, de data asta am avut două şi am marcat. Mister îi dă încredere lui Bană. E tânăr, valoros, se vede că are calitate, dar să nu i se urce la cap, că vor veni şi rezultatele. Ne gândim la meciul de peste trei zile şi o luăm pas cu pas“, a spus Alex Mitriță.

