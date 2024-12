Costel Gâlcă: „Am avut un echilibru defensiv mult mai bun“

Universitatea Craiova a reușit să confirme în prima bătălie de la Ploiești, impunându-se în jocul din Cupa României cu 2-0 în fața Petrolului. Costel Gâlcă, antrenorul grupării din Bănie, a apreciat modul în care s-a apărat echipa sa.

„Era important pentru noi să câștigăm, să avem opțiuni pentru a ne califica în Cupa României. A fost un meci destul de greu. Petrolul nu ne-a lăsat să avem destule spații, însă am reușit să câștigăm. Am fost mai eficienți, am avut un echilibru defensiv mult mai bun față de alte meciuri. Am spus-o și înainte, toți care fac parte din lot au șansa să joace și în Cupă și în campionat.

Bană a muncit foarte mult, a fost prezent în careu și a reușit să și marcheze. Mă bucur pentru el. Am spus de la început că dorim să câștigăm Cupa României.

Nu vreau să mai vorbim de rezultatul de la Buzău. Nu mai vreau să ne uităm înapoi, trebuie doar înainte. Sper să facem un meci perfect în apărare și în weekend, tot cu Petrolul (în campionat – n.r.) și să câștigăm cele trei puncte“, a spus Costel Gâlcă.

