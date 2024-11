UTA – “U” Craiova / “Leii” luptă pentru puncte şi continuitate

Universitatea Craiova o va întâlni astăzi, de la ora 20.30, pe stadionul “Francisc Neuman”, pe UTA Arad, într-o partidă care închide etapa a 17-a din Superligă.

Ştiinţa vine după două rezultate bune, cu evoluţii consistente, 1-1 cu FCSB şi 3-1 cu Hermannstadt, şi, evident, îşi doreşte continuitate. O victorie pe terenul arădenilor nu este deloc uşor de obţinut, dar alb-albaştrii au demonstrat că atunci când se mobilizează foarte bine câştigă în faţa oricărui adversar. Au un moral bun, conducerea l-a readus între timp şi pe Sorin Cârţu lângă echipă, aşadar sunt premise bune să îndeplinească această misiune.

Un succes ar însemna pentru Ştiinţa un salt de pe locul 6, pe locul 2, întrucât le-ar egala la puncte pe CFR Cluj şi Dinamo, dar ar avea un golaveraj superior.

“Craiova e o echipă puternică”

De partea cealaltă, Mircea Rednic, antrenor care a avut dintotdeauna un dinte pentru Ştiinţa, şi-a mobilizat foarte bine elevii pentru acest nou duel. UTA ocupă locul 12 şi este mai aproape de zona fierbinte a clasamentului decât de play-off, astfel că jocul cu Universitatea Craiova este foarte important pentru ea.

“Știm cine e Craiova, ce lot are, a făcut investiții. Au de unde să aleagă. Nu a fost o echipă constantă, a avut și jocuri bune, dar și slabe, a pierdut cu Iași, a făcut egal cu Botoșani. E greu și pentru Gâlcă, e presiune mare acolo. Pe noi ne interesează să jucăm cu curaj, să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut. De la mijloc în sus, Craiova e o echipă puternică, cu jucători care pot decide meciurile. Mitriță am văzut că e apt. În apărare, pe zonă centrală, se tot caută. Unii jucători nu au dat siguranță. Tocmai de asta am putea să jucăm cu două vârfuri. E un campionat echilibrat, în orice etapă se pot întâmpla surprize. E șansa noastră! Noi am jucat mereu bine acasă, doar că am pierdut multe puncte aiurea. Vreau ambiție, vreau agresivitate și să luăm cele 3 puncte”, a spus Mircea Rednic.

Arbitrează Vidican

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) l-a desemnat pe Rareş Vidican să arbitreze jocul UTA- “U” Craiova.

Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Mircea Orbuleţ (Bucureşti) şi Marius Badea (Vâlcea). Al patrulea oficial va fi Andrei Moroiţă (Ploieşti).

Observator din partea CCA a fost numit Cristian Nica (Ploieşti). LPF l-a indicat supervizor pe Ioan Mărginean (Alba Iulia).

LPF: Duelul galeriilor

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a oferit pentru acest joc câteva date statistice, pe care vi le prezentăm mai jos.

12 aprilie 2024, UTA – FC Hermannstadt 1-3: a fost ultima înfrângere suferită de arădeni în campionat pe teren propriu. Au urmat patru succese şi şase rezultate de egalitate.

28 octombrie 2024, Farul – Universitatea Craiova 3-2: a fost singura partidă pierdută de craioveni în precedentele şapte etape. În acest interval au mai înregistrat două victorii şi patru remize.

De la revenirea arădenilor pe prima scenă din 2020, UTA şi Universitatea Craiova s-au mai întâlnit de nouă ori în principala competiţie internă, de şase ori s-au impus oltenii, un joc a fost câştigat de gazdele din această rundă, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Unicul succes înregistrat de arădeni în intervalul amintit s-a consemnat pe 14 august 2021, UTA – Universitatea Craiova 1-0.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 20 iulie 2024, Universitatea Craiova – UTA Arad 4-2. Golurile au fost marcate de Gjoko Zajkov, Luis Paradela, Ştefan Baiaram, Alexandru Mitriţă, respectiv Imoh Ezekiel şi Alexandru Benga.

Mediile de vârstă: UTA Arad – 26 ani şi şapte luni / Universitatea Craiova – 26 de ani.

28 de jucători au folosit arădenii în primele 16 etape, dintre care cinci au început cel puţin un meci din postura de căpitani.

Oltenii s-au bazat pe 26 de fotbalişti, 18 dintre ei contribuind la reuşitele craiovenilor cu cel puţin un gol şi / sau o pasă decisivă.

