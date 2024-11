UTA – „U” Craiova / Alb-albaştrii merg optimişti la „Bătrâna Doamnă”

Universitatea Craiova are parte de o deplasare dificilă în runda a 17-a din Superliga. Ştiinţa va juca luni, de la ora 20.30, în deplasare, în faţa echipei UTA Arad, iar calculele hârtiei o dau favorită, chiar dacă în ultima perioadă jocul său a fost oscilant, la fel şi rezultatele.

Costel Gâlcă: “Băieţii s-au pregătit foarte bine”

Antrenorul Universităţii Craiova, Costel Gâlcă, a declarat că elevii săi au profitat de întreruperea competiţională şi s-au pregătit foarte bine. Acesta s-a arătat mulţumit de tonusul arătat şi de cei întorşi de la loturile naţionale, astfel că are încredere că Ştiinţa va face un meci bun la Arad.

Vezi oferta Superbet pentru meciul cu UTA Arad!

“Pentru noi este un meci foarte important, mai ales că după pauzele echipei naţionale nu am câştigat. Băieţii s-au pregătit foarte bine, deşi unii au venit cam târziu. Ne dorim să ne prezentăm foarte bine la ora jocului şi să facem un joc perfect, ca să luăm cele trei puncte.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

Pentru noi a fost bună această pauză, pentru că am reuşit să recuperăm toţi jucătorii. Ştim că UTA a câştigat multe meciuri acasă, dar ne dorim să scoatem un rezultat pozitiv şi asta înseamnă cele trei puncte. UTA joacă un fotbal mai deschis, este o echipă destul de bună, a scos destul de multe puncte pe teren propriu. Sper să găsim culoarele spre poarta adversă, pentru că este important pentru noi să marcăm cât mai mult. Şi la fel de important este să nu mai primim gol, pentru că vom marca cu siguranţă”, a afirmat Gâlcă.

Tehnicianul Ştiinţei speră ca echipa sa să se afle pe prima poziţie a clasamentului înainte de play-off-ul Superligii: “Pe mine mă interesează ca la intrarea în play-off Craiova să fie pe primul loc. Celelalte cinci nu mă interesează”.

Ştefan Baiaram: “Suntem la alt nivel”

Din rândul jucătorilor, decarul echipei Universitatea Craiova, Ştefan Baiaram, a afirmat că formaţia sa a avut o perioadă bună de pregătire, care o va ajuta în perspectiva partidei cu UTA.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

“Avem un meci foarte greu, este bine că am avut timp să ne pregătim. Am avut o perioadă foarte bună pentru a ne pregăti, suntem la un nivel foarte bun. Sperăm să facem un meci foarte bun şi să câştigăm. Fiecare meci pentru mine este o motivaţie, vreau să îmi ajut echipa, nu neapărat să am eu o evoluţie foarte bună. A fost o perioadă cu antrenamente grele în care am acumulat şi cu siguranţă suntem la alt nivel în momentul de faţă”, a declarat Baiaram.

“Fane” a afirmat totodată că nu îşi face planuri privind locul pe care se va afla formaţia sa la finalul sezonului regulat.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

“Nu ne mai facem planuri privind prezenţa pe podium, ne gândim doar la următorul meci. În trecut am făcut planuri şi nu a fost foarte bine pentru noi. O vom lua meci cu meci şi vom vedea la sfârşit unde ne vom clasa. La intrarea în play-off aş vrea ca noi să fim pe primul loc. Restul nu mă interesează, să fie cine merită. În ceea ce mă priveşte, ştiu că pot mult mai mult şi sper să-mi ajut echipa mai mult. Cu siguranţă a fost o perioadă grea pentru mine”, a adăugat Baiaram.

Citeşte şi: Conducerea Ştiinţei l-a cumpărat definitiv pe Denil Maldonado