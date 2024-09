Emil Săndoi: “Am gestionat mai bine meciul”

Tehnicianul formaţiei Poli Iaşi, Emil Săndoi, a debutat cu o victorie împotriva Universităţii Craiova. La final a declarat că se bucură mult pentru reuşită, pentru că acum apără blazonul moldovenilor.

“Cu un ochi râdeți, cu unul plângeți?”, a întrebat jurnalistul la flashinterviu.

“Nu, râd cu amândoi. În momentul de față sunt la Politehnica Iași și fac totul în folosul acestei echipe. În prima repriză, terenul a fost ok, s-a putut juca, în a doua parte au apărut problemele. De când am venit, nu prea am putut să fac antrenamentele, vremea a fost urâtă. Am încercat să păstrăm rezultatul”, a explicat Săndoi.

“Craiova a dominat în a doua parte, poate și din cauza terenului greu am reușit rareori să ieșim din propria jumătate. Au avut ocazii, au fost câteva devieri, bun. Cea mai mare ocazie a fost a lui Mitriță, din penalti, dar după am gestionat mai bine meciul.

Bravo jucătorilor, merită felicitări. Este o victorie importantă. E ok deocamdată. Din câte am înțeles o să se îndrepte și vremea. Trebuie să începem să legăm rezultate pozitive, e important să ai o constanță. Orice antrenor, cum s-a fluierat finalul meciului, se gândește deja la următoarea partidă”, a mai spus Emil Săndoi.

