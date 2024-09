Costel Gâlcă, după înfrângerea de la Iaşi: “Trebuia să câștigăm aici”

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Costel Gâlcă, a fost dezamăgit de cele întâmplate la Iaşi, unde Poli s-a impus cu 2-0. Acesta a enumerat lucrurile pe care nu le-au făcut elevii săi, a indicat problema gazonului şi speră ca ultimii sosiţi să intre cât mai rapid în program normal şi să ajute echipa.

“Era de așteptat că va fi un meci greu. Nu ne-am ridicat la ceea ce am vrut noi de la această partidă. Nu am fost pragmatici, am vrut să construim pe un teren ca acesta. Asta face parte din fotbal. Ne-am creat ocazii, am avut și penalti, eu zic că am mai avut unul care nu s-a dat, dar asta e. Nu mai ține de mine, ține de arbitri. Parcă în prima repriză prea am vrut să jucăm spectaculos, terenul nu era așa bun. Trebuia să ducem mingea la margine, să venim cu centrări și așa putea ieși golul. În ultimele minute nu am mai contat mult, pentru că nu puteai să joci.

Trebuie să avem rezultate, erau importante aceste puncte. Sperăm ca Ciclâdău și Lukic să vină să ne ajute cât mai repede. Noi trebuia să câștigăm aici… Deja am pierdut prea multe puncte”, a spus Costel Gâlcă, la Digi Sport.

