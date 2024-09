Jovo Lukic, uimit de Universitatea Craiova: „Aici parca sunt pe altă planetă!“

Jovo Lukic este noul vârf de la CSU Craiova. El vine din Bosnia, unde spune că nu avea condiții atât de bune cum sunt la Craiova. Lukic a mărturisit că se simte pe altă planetă aici, în Bănie, la Universitatea. Condiţiile l-au dat pe spate şi consideră că este un pas uriaş în cariera sa.

Atacantul este optimist și susține că, în ciuda faptului că este un fotbalist masiv, nu este deloc lent, când intră pe teren.

„E frumos să fiu aici. Am venit într-un loc bun, e un pas mare în cariera mea. Sper să mă pliez bine în lot şi cred că pot face multe pentru echipă. Negocierile au început lent, dar mai târziu m-am gândit că nu există niciun motiv să nu vin la Craiova. Imediat apoi totul a decurs lin, fără probleme. Sunt impresionat de ce am găcit aici. În Bosnia nu avem condiţii foarte bune pentru antrenamente. Aici parca sunt pe altă planetă. Koljic mi-a spus doar lucruri bune despre Craiova. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care am venit la Universitatea. Mă ajută mereu, pentru că nu ştiu limba, dar încerc să învăţ cât mai repede posibil.

Pentru a fi un atacant bun, trebuie să ştii să finalizezi. Sunt puternic şi nu sunt lent aşa cum pare la prima vedere. Primirea a fost călduroasă, cea mai bună posibilă. Tot ce contează pentru mine este ca echipa să câştige. Nu contează dacă eu dau gol sau oricine altcineva“, a punctat Jovo Lukic.

Citeşte şi: Relu Stoian: „Universităţii Craiova îi lipseşte un titlu şi sper să fie anul nostru!“