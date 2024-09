Relu Stoian: „Universităţii Craiova îi lipseşte un titlu şi sper să fie anul nostru!“

Alături de transferurile lui Jovo Lukic şi Alex Cicâldău, Universitatea Craiova a mai făcut o mutare pe ultima sută de metri a perioadei de mercato. Portarul Relu Stoian, în vârstă de 28 de ani, liber de contract după despărţirea de Oţelul Galaţi, a ajuns în Bănie şi este pregătit să câştige un titlu alături de Universitatea.

Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa echipei alb-albastre, dar şi a publicului oltean.

„E un sentiment nou pentru mine, pentru că schimb atmosfera, schimb echipa. Sper ca totul de acum înainte să fie benefic pentru mine. Revederea cu unii colegi mi-a fost de bun augur. Am fost coleg şi cu Ivan şi cu Cicâldău şi sper să mă integrez bine. Am jucat anul trecut de două ori aici şi mi s-a părut totul la superlativ. Stadionul este mereu plin, atmosfera fantastică. Universităţii Craiova îi lipseşte un titlu şi sper ca anul acesta să reuşim să ne bucurăm la final. Pot spune că niciunde nu am găsit asemenea condiţii“, a spus Relu Stoian.

