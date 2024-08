Alex Mitriță: “A fost un teren de război şi un meci de război”

Vedeta formaţiei Universitatea Craiova, Alex Mitriţă, a admis că el şi colegii săi nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor în meciul cu Dinamo.

“A fost un meci greu pentru noi. Am încercat să mergem peste ei când au rămas în inferioritate, dar atât s-a putut în seara asta. Au fost două goluri pe două greșeli ale noastre. Trebuie să analizăm bine, să mergem acasă, să ne refacem și să vedem unde am greșit. A fost un teren de război și un meci de război, dar așa e la un derbi. Dinamo are o echipă foarte bună, știe să joace fotbal. E un eșec, vă dați seama că nu ni-l doream, dar a venit. Acum trebuie să ne gândim la meciul cu Rapid”, a declarat Mitriță.

Întrebat de sosirea lui Mircea Lucescu la echipa naţională şi de revenirea sa sub tricolor, Mitriţă a spus: “Nu am vorbit cu absolut nimeni. Am spus-o și mă repet, pentru mine e o onoare să joc la națională, îmi doresc acest lucru. Eu dau totul pe teren și mai departe selecționerul decide”.

