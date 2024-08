Costel Gâlcă: “Mă aşteptam să câştigăm”

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Costel Gâlcă, a fost foarte dezamăgit după meciul cu Dinamo, pierdut cu 2-1. Acesta ştia ce joacă alb-roşii şi şi-a avertizat fotbaliştii, dar aceştia au căzut în plasa “câinilor”.

“Dinamo, o echipă care joacă mult pe contraatac. Cred că și începutul meciului a fost decisiv pentru prima repriză, cel puțin. Am primit gol imediat după startul jocului. Nici mingea nu a fost trimisă unde trebuie, am făcut pressing, apoi ne-au prins descoperiți, a avut timp atacantul să se întoarcă și am primit golul. Am avut și noi acea bară în prima repriză, a lui Mitriță.

Al doilea gol, tot după o deviere a noastră, a lui Maldonado. N-am reușit în repriza a doua să fim puțin mai limpezi la minte, să putem să găsim spațiile necesare, să venim cu multe centrări. Mă așteptam să câștigăm și e o lovitură grea pentru noi.

Bineînțeles, când începi cu accidentări (n.r.- ale lui Paradela și Anzor), normal că-ți încurcă tot, îți dă planul peste cap, dar nu e o scuză. Trebuia să câștigăm, să fim mai clari. Am vrut să venim cu mai mulți jucători de atac, să creăm mai multe acțiuni și să le finalizăm mult mai bine.

Muncă multă la antrenamente și mai multă atitudine. Trebuie să fim mai organizați și mai pragmatici, astăzi n-am fost. Suntem în etapa a șaptea, îmi doream să plecăm cu o victorie de aici, dar n-a fost să fie. Terenul a fost moale, e normal să fie mai complicat, dar nu e o scuză”, a spus Gâlcă.

Citeşte şi: Andrei Ivan: “Nu am putut să o fac, îmi pare rău”