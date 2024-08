Takoto Oshima: „Trebuie să ne facem treaba cât mai bine şi să câştigăm”

Takuto Oshima, „închizătorul” formaţiei Universitatea Craiova, a fost dezamăgit după eliminarea din Conference League. El consideră că victoria cu NK Maribor, din retur, scor 3-2, este meritată şi regretă că diferenţa nu a fost mai mare. Japonezul speră ca alb-albaştrii să-i îndulcească pe fani începând cu meciul viitor, cu Petrolul Ploieşti, programat duminică, de la ora 19.00, tot pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„A fost un meci foarte greu şi presiunea foarte mare, pentru că trebuia să câştigăm şi să ne calificăm. Nu am avut nici noroc, pentru că am reuşit să-i învingem, dar nu ne-am calificat. Am jucat bine şi sunt mândru de colegii mei.

Urmează un nou meci important în acest weekend şi trebuie să ne concentrăm asupra lui. Trebuie să câştigăm cu Petrolul, la fel şi meciurile care vor urma. Sunt nou aici şi nu ştiu prea multe despre Petrolul. Ştiu însă că noi trebuie să ne facem treaba cât mai bine şi să câştigăm.

Pentru mine este importantă părerea fanilor. Încerc să joc bine şi să-mi ajut colegii de fiecare dată. Mi-ar plăcea să devin idol aici. Am fost bine primit aici, toată lumea este prietenoasă şi deja mă simt ca acasă”, a declarat niponul de 26 de ani şi 1.75 metri, evaluat de Transfermakt la 550.000 de euro.

Citeşte şi: